Fyret: Går til modangreb

Astana havde ikke en gyldig grund, da cykelholdet fra Kasakhstan mandag fyrede bjergstjernen Miguel Ángel López.

Sådan lyder argumentet i hvert fald fra hovedpersonen selv.

Colombianerens advokater skriver på Twitter, at Lopez har tænkt sig at udfordre Astana hos Den Internationale Cykelunions (UCI).

- Hr. Miguel Ángel López bekræfter hermed, at han vil forsvare sine rettigheder ved de relevante instanser i en sag, som han betragter som en klar sag om groft kontraktbrud uden grund, skriver de ifølge nyhedsbureauet AFP.

Astana forklarede i sin meddelelse, at holdet havde fået nye oplysninger, som viste en forbindelse mellem Miguel Ángel López og den kontroversielle læge Marcos Maynar.

Colombianeren understreger, at der ikke er nogen forbindelse mellem ham og ulovlige midler af nogen art.

- Cykelrytteren afviser enhver beskyldning, som kan skade hans navn og omdømme som professionel rytter, og minder om, at han aldrig er blevet testet positiv for stoffer eller doping, og at han ikke er blevet undersøgt at nogen myndigheder, lyder det fra advokaterne.

López blev i sommer suspenderet af holdet, da det kom frem, at han angiveligt blev undersøgt af spansk politi for sin mulige forbindelse til Maynar.

Flere medier skrev, at han var blevet stoppet i en spansk lufthavn og undersøgt af politiet efter en rejse til Colombia. Det bestred han selv gennem sine advokater og forklarede, at der var tale om et rutinetjek.

Marcos Maynar er blevet undersøgt i en sag om narkohandel og hvidvaskning, og han har også været involveret i flere sager om doping.

I starten af august ophævede Astana udelukkelsen af López med henvisning til, at hverken de spanske myndigheder eller Den Internationale Cykelunion (UCI) havde fundet en ulovlig forbindelse. Han deltog kort efter i Vuelta a España, hvor han blev nummer fire.

Miguel Ángel López kørte for Astana fra 2015 frem til 2021, hvor han skiftede til Movistar. Opholdet på det spanske mandskab blev kortvarigt.

Umiddelbart efter at han havde forlænget sin kontrakt, forlod han Vueltaen på mystisk vis. Han havde kurs mod podiet, men stod af på næstsidste etape, og få uger senere var han fortid på holdet.