Går i behandling for alkoholproblem

Den tidligere danske cykelrytter og nuværende tv-kommentator Rolf Sørensen skal skilles og påbegynder samtidig et længere terapiforløb for at kunne kontrollere sit forhold til alkohol.

Det oplyser Rolf Sørensen og hans hustru, Susanne Sørensen, fredag aften i en meddelelse sendt til Ritzau.

- Vi har været sammen i mange år og har levet et meget intenst, lykkeligt og stærkt ægteskab, men selvfølgelig også oplevet både op- og nedture, som mange andre ægteskaber, siger Rolf Sørensen.

- Vi har vores utroligt skønne børn, som vi begge elsker højt, men vi er kommet til et punkt, hvor min familie ikke længere kan leve med mine alkoholproblemer. Derfor skal vi skilles, lyder det.

Rolf Sørensen havde stor succes som aktiv cykelrytter særligt i 1990'erne. I dag kommenterer han cykling på TV2's kanaler.

- Min familie har altid støttet 110 procent op om mit virke som både professionel cykelrytter og efterfølgende tv-personlighed. Susanne har på imponerende vis passet både familie, hjem og sit eget travle job, da mine job altid har krævet utrolig mange dage væk fra hjemmet.

- Vi har været et godt 'team', men jeg har til tider nydt alkohol i min fritid, i et omfang hvor det ikke bare er nydelse. Det har slidt hårdt på min familie, og det kan jeg ikke længere byde dem, siger 55-årige Rolf Sørensen.

Det er årsagen til, at han nu begynder et længere terapiforløb, lyder det.

Rolf og Susanne Sørensen har været sammen siden 1992 og har tre børn. Parret boede næsten 20 år i Italien, da Rolf Sørensen var aktiv rytter.

Parret meddeler, at det ikke har yderligere kommentarer og ønsker ro fra medier og offentligheden i forbindelse med skilsmissen.

Rask igen efter tv-chok: Vært testet negativ