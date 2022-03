Colombianeren Egan Bernal er tilbage på cyklen.

Bare seks uger efter sit alvorlige styrt i hjemlandet er Ineos-rytteren tilsyneladende klar til at træde i pedalerne igen.

På Twitter har Bernal lagt et billede op, hvor han er iført holdets cykeltrikot, mens han sidder på en hjemmetræner.

- Gæt, hvem der er tilbage, skriver han.

- Så længe man har troen, er alt muligt. I skal vide, at intet er umuligt, når man virkelig ønsker sig noget, lyder det fra den tidligere Tour de France-vinder.

Bernal fik en skrækkelig start på 2022, da han under en træning på sin enkeltstartscykel kørte ind i bagenden på en parkeret bus.

Det kostede ham 20 brækkede knogler samt to kollapsede lunger, og han er siden blandt andet blevet opereret to gange for brud på rygsøjlen.

Den ferme klatrer har selv forklaret, at han var ved at dø efter sit uheld.

To uger senere blev han udskrevet.

I et interview med La Gazzetta dello Sport udtrykker Ineos-sportsdirektør Xabier Artetxe sig ifølge AFP optimistisk om chancerne for at få Bernal tilbage i et cykelløb i år.

- Egan er en sportsudøver på højeste niveau, og hans evne til at komme sig er over middel.

- Han arbejder på at komme tilbage så hurtigt som muligt. Det kan være, det bliver i 2023, men det kan også være senere i år, siger han.

Øverst på 25-årige Bernals meritliste er de samlede sejre i Tour de France og Giro d'Italia, men colombianeren har blandt andet også vundet Paris-Nice og Tour de Suisse.

I januar - før styrtet - skrev han under på en femårig kontrakt, og han var udset som holdets kaptajn i sommerens Tour de France.