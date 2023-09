Gale forhold venter Vingegaard

David Millar var stiktosset.

Stiktosset og træt.

Det væltede ned med regn, de glatte veje gjorde det vanskeligt for både ryttere og biler at holde balancen, og tre gange var han væltet. Så nu magtede han ikke mere.

Kort før målstregen stod han af cyklen, flåede sit nummer af trøjen og afleverede det til en official.

- Vi er ikke dyr, og det her er ikke menneskeligt!

Det var primært selve stigningen, Alto de l’Angliru, frustrationen gik på.

Og havde den stigning været en kamphund, havde det sat sine skarpe tænder i dine lægmuskler og bidt til.

Værre end Kiddesvej

Som Kelmes manager Vicente Belda engang sagde: - Hvad vil de have – blod? De kræver af os, at vi forbliver rene og undgår doping, og så forventer de, at rytterne håndterer den slags barbari.

Alto de L’Angliru er Vuelta a Españas hårdeste stigning. Måske verdens hårdeste. Det kommer vist an på, hvem man spørger. Men de fleste, der har forsøgt sig, kalder den 12,5 km lange stigning for værre end Alpe d'Huez og Mortirolo-passet i Giroen.

End ikke Kiddesvej i Vejle kan måle sig med den.

Lance Armstrong sagde engang, at Mortirolo var det værste, han havde oplevet. Men hvem tror på, hvad den mand siger?

Hvad Alto de l’Angliru mangler i længde, har den i stigningsprocenter. Og det er slemt.

De første fem kilometer er hårde - men ikke kropumulige. 7,6 procent. Så bliver det faktisk lidt lettere, hvor det tilmed går en smule nedad. Men så stopper morskaben.

Efter seks kilometers penge rammer rytterne bogstavelig talt muren. De sidste seks kilometer er den gennemsnitlige stigningsprocent 13,1, og La Cueña les Cabres (gedernes hule) er umenneskelige 23,1 procent stejl. Og der er der stadig tre kilometer til mål.

Derefter fortsætter brutaliteten dog bare med nye stigningsprocenter på 18 og 21.

De cykelryttere, der kommer igennem det, får et nyt forhold til deres kroppe, til mælkesyre og stolthed. Glæden over at være i live bør fylde ret så meget, når de krydser målstregen.

Av, av, av

Mareridtet af en stigning kom på programmet i 1999, da arrangørerne ledte efter et varemærke, der kunne konkurrere med de føromtalte klepperter i Touren og Giroen.

Måtte undskylde til sidst

Det lykkedes. Og de otte gange, stigningen har været med siden, har den været garant for drama. Måske tydeligst i erindringen står Alberto Contadors svanesang i 2017, hvor han tog sin sidste sejr i karrieren med et formidabelt angreb. Contador havde også vundet i 2008, hvor hans sejr her grundlagde den samlede sejr i løbet.

Men også Roberto Heras' vilde ridt i 2000 har fået en plads i historiebøgerne. Han vandt ikke. Det gjorde Gilberto Simoni, der dog havde et forspring inden opkørslen. Heras forfulgte italieneren og kørte så stærkt, at hans tid stadig er den hurtigste nogensinde.

Præstationen betød, at Heras fastholdt førstepladsen og senere vandt løbet for andet år i træk.

Og så lige for at runde føromtalte David Millar. På grund af sit stunt med rygnummeret fik han ikke registreret en tid på etapen, og han udgik. Millar fortrød efterfølgende sit udbrud og undskyldte for sin opførsel.

