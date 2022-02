Galt eller genialt? Storhold i ny rap-video

Da cykeholdet Astana i 2019 som det første cykelhold i verden producerede en rap-video - eller det hævdede de i hvert fald - var det med tyk sarkasme og fede referencer til rap-verdenen, om end det lyriske niveau holdt sig på...lad os sige middel, for nu at være søde ved dem.

Og nu har de så gjort det igen.

Desværre uden Jakob Fuglsang, der som bekendt ikke kører for holdet mere.

Det er der andre, der gør. Som nu 37-årige Vincenzo Nibali, der er tilbage på holdet, som han vandt Tour de France med i 2014. Og italieneren er ikke bange for at kaste sig over rappet, hvor han selv napper nogle linjer på italiensk undervejs.

Nibali og Vinokourov i Paris 27. juli 2014. Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/Ritzau Scanpix

Mens de store kæder (om halsen) er forsvundet, og håndtegnene er skåret ned til et minimum, er der stadig nogle uforglemmelige linjer.

Omkvædet lyder:

'We are rolling pedals for the gold medals

'My job is to win, Astana is my team.

We're riding to win, and it will be done

Astana's my team from Kazakh-stan'.

