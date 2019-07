Gang i transfermarkedet: Superstjernen får ny arbejdsgiver

Nairo Quintana skifter i næste sæson til det franske Arkea-Samsic-mandskab. Det bekræfter hans agent over for Ekstra Bladet

NÎMES (Ekstra Bladet): Den dårligst bevarede hemmelighed i professionel cykelsport er colombianeren Nairo Quintanas exit fra det spanske Movistar og entré på det franske Arkea-Samsic.

Den endelige bekræftelse mangler imidlertid, men den fik Ekstra Bladet tirsdag aften af Quintanas agent, italieneren Guiseppe Acquadro.

- Ja, det er sandt. Nairo skifter til Arkea-Samsic, som agter at tage et skridt op i fremtiden, sagde Acquadro, da Ekstra Bladet traf ham på Hotel C Suites i den vestlige udkant af Nîmes.

Acquadro var da på arbejde for nogle af sine mange klienter på rytterhotellet, hvor Astana, Cofidis, Ineos og Katusha har boet de seneste dage. Acquadro har især klienter fra Colombia, Ecuador, Italien, Polen og Spanien. Blandt de store navne i hans stald er Nairo Quintana og Richard Carapaz.

Den italienske agent tøvede ikke et sekund med at bekræfte Quintanas skifte. Tidligere tirsdag erklærede Movistar, at både Quintana og Carapaz forlader holdet efter denne sæson. Carapaz skifter efter alt at dømme til Team Ineos.

- Quintana skal prøve noget andet, og Arkea-Samsic vil gerne tage et skridt op. Også Winner Anacona (colombianer på Movistar, red.) og Diego Rosa (italiener på Ineos, red.) skifter til Arkea-Samsic, sagde Guiseppe Acquadro.

Den spanske stjernerytter Mikel Landa er også på rygteplan på vej væk fra Movistar. Det forlyder, at han skal til Bahrain-Merida. Jakob Fuglsang er nævnt som ny rytter på Movistar, hvis teammanager, Eusebio Unzue, i begyndelsen af Touren bekræftede over for Ekstra Bladet, at han var interesseret i danskeren.

Interessen synes siden at være kølnet i takt med, at der er stærkere og stærkere indikationer af, at Fuglsang vælger at forlænge med Astana.

