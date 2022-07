Gav dansk stjerne helt særlig gave: - Jeg er rørt

SØNDERBORG (EKSTRA BLADET): - MAGNUS, MAGNUS, MAGNUS!

Hundredvis af danske fans havde længe stået og ventet tålmodigt foran EF Educations holdbus, da den prikkede dansker endelig kom cyklende efter afslutningen på 3. etape.

Men mens de fleste var der for at få et glimt, et billede eller en autograf af Magnus Cort, var der én, der ville noget helt andet.

En gave, som den populære bornholmer skulle have. Og midt i virvaret af råbende fans kom muligheden så.

- Jeg gav ham et personligt ur, fortæller John Ambrosius Brix, der er faguddannet urmager, kort efter mødet med den danske stjerne til Ekstra Bladet.

John Ambrosius Brix fik lov at komme igennem menneskemængden for at give Magnus Cort et personligt ur, han havde lavet natten forinden. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg er stolt, og jeg er rørt. Det er stort for mig, at han bare ville tage imod det. Og at han siger, at han er glad for det. Det betyder sindssygt meget for mig.

Hvorfor skulle han have et ur?

- Vi sad ved aftenbordet i går (lørdag, red.) og havde set Tour de France, da min kone så siger til mig: ’Når du er så begejstret, hvorfor laver du så ikke et ur til ham?’. Og så hun mig ikke mere den aften.

John Ambrosius Brix brugte derefter det halve af natten på at lave et personligt ur til Magnus Cort, og da klokken havde rundet 3.30 om natten, var det færdigt.

- Så sov jeg lige et par timer, og så var det ellers med at komme afsted.

Sådan ser Magnus Corts personlige ur ud. Foto: Privatfoto

Herefter tilbragte den cykelglade urmager søndag nogle timer ude på ruten sammen med sin familie, inden de havde planer om at svinge forbi EF Education-bussen for at aflevere uret, der tilmed lå i en speciallavet æske.

I første omgang skulle holdets personale dog lige finde ud af, om det kunne lade sig gøre, og om de kunne tage imod det. De havde jo også en ursponsor selv.

- Men da de så det, sagde de, at det skulle han selvfølgelig have. Og at jeg selv skulle give det til ham, forklarer John Ambrosius Brix.

- Det er slet ikke for at lave et pr-stunt eller for at få opmærksomhed. Jeg er bare en begejstret cykelentusiast. Det har været et fantastisk arrangement med Touren i Danmark, og så bød muligheden sig.

Magnus Cort var søndag igen i udbrud og sikrede sig yderligere point i den samlede bjergkonkurrence. Derfor kører han også med de ikoniske prikker, når rytterne tirsdag kører i Nordfrankrig.