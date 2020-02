Gav kvinde blå mærker: - Hun var uterlig

Den tidligere cykelrytter blåstempler sin adfærd over for kvinde-rytteren Michelle Quaade, som han kalder 'uterlig'

Der er ikke en finger at sætte på Michael Sandstød.

I hvert fald hvis man spørger ham selv.

Den tidligere cykelrytter er tiltalt for at have begået vold mod Michelle Quaade sidste år ved det københavnske seksdagesløb i Ballerup Super Arena.

Ifølge tiltalen, som Ekstra Bladet tidligere har fået aktindsigt i, mener politiet, at han skal dømmes efter voldsparagraffen for at have taget hårdt fat i den kvindelige cykelrytters arm, så hun fik blå mærker.

Michael Sandstød har hidtil forholdt sig tavs i sagen, men i et interview med Ekstra Bladet hævder han nu, at han sidste år 'opførte sig ualmindelig godt og professionelt'.

Michelle Quaade deltog i EM i landevejsløb i 2017, hvor hun var udtaget på det danske kvindelandshold. Løbet blev kørt i Jylland. Foto: Claus Bonnerup

- Personer, der har været til politiets afhøring, taler for, at jeg har opført mig ualmindeligt godt og professionelt, og at jeg har håndteret det godt, siger han.

- Det er ikke det, Michelle Quaade siger …

- Nej, det er det ikke, men det vil du kunne se, når sagen kommer for retten, og så kan du så spørge, hvad direktøren for Ballerup Super Arena har udtalt til politiet.

- Hvad skete der egentlig den dag?

- Jeg har ikke brug for det her.

- Der går 48 timer, og så har folk glemt, hvad du har skrevet.

- Cykelsporten griner af det, og jeg har ikke brug for det.

Michael Sandstød konverserer med Lars Løkke Rasmussen ved ved en reception i København i anledningen af den tidligere statsministers 50-års fødselsdag. Foto: Jens Dresling

- Michelle Quaade griner bestemt ikke af det. Hun er stadig dybt berørt af det …

- Det er hendes problem. Jeg har ikke gjort noget galt.

- Jeg har smidt hende ud af et cykelløb, som hun reagerede dårligt over for ved at være uterlig.

Michael Sandstød tiltalt for vold mod kvinde

- Er det professionelt at tage fat i en kvindelig cykelrytter?

- Er det professionelt at komme ned og råbe og skrige og dunke mig på brystet og råbe skældsord ind i hovedet på mig, mens gæsterne kigger.

- Der tager man et kvindemenneske eller en mand, ligesom man gør med fulde mennesker: 'Afsted, vagt, ud af vagten'.

Straffesagen skal for retten i maj.