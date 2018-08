Generationsskiftet officielt: Spurt-komet afløser sprinter-veteran

Ud med André Greipel. Ind med Caleb Ewan.

Cykelholdet Lotto Soudal har i den 24-årige australier fundet en ny mand, der skal sprinte sig til store resultater for det belgiske mandskab efter afskeden med Greipel.

Det bekræfter holdet på sin hjemmeside efter længere tids spekulation.

- Det er en vildt spændende og vigtig mulighed for mig at komme til Lotto Soudal. Det er et hold med en storslået historie, hvad angår sprintere og klassikere.

Holdet meddelte for nylig, at samarbejdet med Greipel stopper ved udgangen af sæsonen. Greipel har været på Lotto Soudal i otte år, og hans cv tæller blandt andet 11 etapesejre i Tour de France, syv i Giro d'Italia og fire i Vuelta a España.

Helt så imponerende er Caleb Ewans cv endnu ikke. I sin tid på Orica-Greenedge/Mitchelton-Scott har Ewan vundet en etape i både Giroen og Vueltaen samt syv etaper på hjemmebane i Tour Down Under.

- Jeg har ikke andet end respekt for André Greipel, og hvad han opnåede og stod for. Men jeg håber, at jeg kan skrive et nyt og spændende kapitel med Lotto Soudal.

- Jeg vil beskrive mig selv som en alsidig sprinter, som passer godt til afslutninger op ad bakke.

- De seneste år har jeg arbejdet meget på at blive stærkere, hvilket gør, at jeg kan kæmpe med i svære finaler, siger Ewan.

