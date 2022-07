Genial situation: - Han slagter dem!

Ekstra Bladets cykelsportskommentator Michael Rasmussen er dybt imponeret over Magnus Cort og spår Tourens nye bjergkonge gode chancer for at beholde trøjen et stykke ind i næste uge

NYBORG (Ekstra Bladet): Tre chancer. Tre ryk. Tre succesoplevelser på toppen.

Magnus Cort gjorde rent bord på de vestsjællandske bakker under sit togt på 2. etape, og så var præmien i hus: Prikker på podiet.

Den 29-årige bornholmer er blot den fjerde dansker i Tour-historien, som erobrer bjergtrøjen, og der er gode chancer for, at bornholmeren ikke behøves at afgive den lige foreløbig.

Det mener Michael Rasmussen, der som den eneste i bjerg-kvartetten faktisk har beholdt trøjen helt til Paris.

- Fremfor alt er Magnus i en situation nu, hvor at de øvrige ryttere i feltet ved, at han vil jagte nogle billige bjergpoint i starten af løbet. De er godt klar over, at han ikke vil vinde trøjen sammenlagt, men de ved også, at, han lynhurtigt på stregen.

- Derfor er han en helt ideel rytter til at køre efter prikkerne i første uge. Det er sgu de færreste, der har lyst til at gå i udbrud med Cort og køre spurter om bjergpoint. For han slagter dem, siger Rasmussen.

Selv om trøjen med al sandsynlighed er til låns for EF-Education-rytteren, har Cort allerede scoret en kæmpe gevinst, påpeger Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

- Der er 176 ryttere i feltet, og fire af dem har særlige trøjer. De stikker ud, de starter i forreste linje og bliver også præsenteret på en anden måde end de øvrige. Når man så ovenikøbet prøver det som dansker på dansk grund…. Den er svær at slå!

- Den oplevelse, Magnus får på 3. etape, bliver uden sidestykke. Man kunne jo også se det på hans reaktion derude. Han var godt klar over, at det var noget helt særligt, han havde gang i. Manden fejrede jo en bjergspurt ved at række hænderne over hovedet, som om han havde vundet Flandern Rundt. Det vidner også om, at de her danskere godt ved, hvad der er på spil i de her dage.

Og de røde prikker er eftertragtet i mere end en forstand. For selv om alt handler om Touren lige nu, kommer der også en dag efter Paris.

- Når Touren er overstået, så står der en helt masse arrangører af gadeløb, som gerne vil have fat i Cort, fordi han har kørt i den bjergtrøje. Hans hyre for at deltage i et gadeløb kan nærmest blive fordoblet på grund af det her, siger Rasmussen.

