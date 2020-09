Genialiteten bag Sørens sejr

En perfekt eksekveret finale-taktik skabte sejren for Søren Kragh Andersen, afslører holdkammerat

LYON (Ekstra Bladet): Hvis det havde været en fodboldkamp i 1980'erne havde Svend Gehrs nok genbrugt den udødelige bemærkning: 'Det er genialt, det der', da Søren Kragh Andersen fredag vandt Tourens 14. etape.

For Sunweb havde en plan for finalen i Lyon, der bød på to mindre stigninger i den franske storby.

Det var da også det tyske mandskab, der dominerede ved først at sende Tiesj Benoot af sted og senere Marc Hirschi og Søren Kragh Andersen.

En tre-trins-raket, der blev sendt af sted med kirurgisk præcision og naturligvis skabte voldsom glæde i mål for holdkammeraterne. Blandt andre Casper Pedersen:

- Det gik perfekt i dag.

- Vi havde studeret de sidste to stigninger, og vi sidder der hele holdet bortset fra Nikias (Arndt, red.) og Cees (Bol, red.), som røg tidligere.

- I finalen sidder vi helt fremme, og vi havde en taktik om at køre aggressivt med Tiesj og Søren og Hirschi, sagde Casper Pedersen efter etapen.

Casper Pedersen (207) lykønsker Søren Kragh Andersen efter sejren. Foto: Franck Faugere/AFP/Ritzau Scanpix

En kæp i hjulet

Da Kragh Andersen gik alene på de sidste kilometer var der flere, der forsøgte at gå med - men her stak Casper Pedersen og co. dem en kæp i hjulet.

- Vi lå fremme og kunne sidde på hjul, lige når de lagde an til at angribe. Så vi havde fuldstændig kontrol over det, forklarede Pedersen, der såmænd selv ville få chancen - men det skulle have været i en spurt.

- Jeg skulle egentlig bare holde mig til i spurten, og jeg kommer også fint med. Men jeg må køre en lang spurt, og det er svært at holde den, når man åbner så tidligt.

- Men jeg bliver femmer, og det er meget godt, påpegede han.

Og så fik Sunweb også vendt bøtten efter at have fire podieplaceringer på de ni første etaper, har de nu fået to sejre og yderligere en podieplacering på de seneste tre.

- Det er helt sindssygt. Alle sagde, at, at vi bare skulle blive ved med at arbejde, som vi gjorde. Så skulle sejrene nok komme. Det gør de nu - vi har holdt fokus 100 procent.

- Fuck, sker det her virkeligt!

