Genistreg bag triumf: Mads' vilde offensiv

SAINT-ÉTIENNE (Ekstra Bladet): Drømmen blev til virkelighed. Mads Pedersen er etapevinder i Tour de France.

På suveræn vis sejrede den danske stjerne fra Trek-Segafredo i spurten, hvor Fred Wright (Bahrain-Victorious) og Hugo Houle (Israel-PremierTech) fremstod chanceløse.

Timingen kunne ikke være bedre. Ved målstregen i Saint-Etienne var forældrene på plads, og de kunne se sønnen levere et sandt mesterstykke.

Han var selvsagt lykkelig over bedriften, der er den 24. danske etapetriumf i verdens største cykelløb.

- Det er en stor lettelse, og der er lagt rigtig meget hårdt arbejde bag det. Selvfølgelig havde drømmescenariet været at få en sejr i Danmark, men det er bare rart at have den nu. Den falder på et tørt sted for holdet. Vi har kæmpet lidt med det her i Touren. Det giver helt klart motivation til de resterende dage, siger Pedersen.

Annonce:

Han havde bange anelser undervejs i udbruddet, fordi feltet ikke lod til at give dem lang nok snor.

- Der var længe, hvor jeg tænkte ’pis’, fordi de kun gav os halvandet til to minutter. Men Quinn (Simmons, Pedersens holdkammerat, red.) gjorde et sindssygt godt stykke arbejde, når vi kørte opad. Og så var det varmt i dag, så folk gik stille og roligt kolde. Da vi fik tre og et halvt minut, begyndte jeg at tro på det.

De var seks mand afsted, men udbruddet blev halveret, kort før finalen skulle stå, da Pedersen satte et angreb ind. Og det var et helt bevidst taktisk træk, forklarede vinderen.

- Jeg vil helst ikke have seks mand med til målstregen. Så var der for mange at kontrollere, siger han.

Annonce:

Den 26-årige rytter var i offensiven fra start af den kuperede etape, og det lykkedes ham at ramme dagens udbrud samnen med flere andre prominente navne, tællende blandt andre Filippo Ganna (Ineos) og Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Feltet så dem aldrig igen, og til sidst kunne Pedersen rive sig fri med to følgesvende og gøre kort proces i finalen.

Dermed fortsætter den massive danske succes i årets Tour de France, hvor Magnus Cort og Jonas Vingegaard også har prøvet at køre først over stregen.

Førstnævnte har tilmed båret bjergtrøjen i flere dage, mens den gule trøje - som bekendt - sidder på Jumbo-Visma-kaptajnen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom helt tæt på Mads Pedersen lige her.

Unikt indblik: Sådan er det at føre Tour de France

Hør meget mere om Mads Pedersens sejr i Ekstra Tour