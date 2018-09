Gigantisk cykel-bedrift: Dansker sikrer VM-guld

Succesen fortsætter for den danske cykelrytter Kasper Asgreen, der har haft en stor første sæson som professionel.

Sammen med holdkammeraterne på det belgiske hold Quick-Step vandt danskeren søndag eftermiddag VM i holdtidskørsel med en overbevisende sejr i Innsbruck.

Quick-Step var 18 sekunder hurtigere end de forsvarende mestre fra Sunweb, der havde Søren Kragh Andersen på holdet. BMC var yderligere et sekund efter på tredjepladsen.

Ud over Asgreen bestod Quick-Step-mandskabet af Laurens De Plus, Bob Jungels, Yves Lampaert, Maximilian Schachmann og Niki Terpstra.

Sejren markerer endnu en triumf for det belgiske mandskab, der har haft en yderst succesfuld sæson med 68 sejre.

På den knap 63 kilometer lange rute i Østrig var Quick-Step-holdet bedst på mellemtiderne og altså også klart hurtigst i mål.

For danske Kasper Asgreen er det samtidig endnu en fjer i hatten, efter at han har imponeret i sine første måneder som professionel.

Han blev hentet til Quick-Step fra den danske kontinentalscene i marts og har fået stor ros for sin indsats på det stærke hold.

Efter blot få måneder som professionel fik Asgreen Grand Tour-debut i august, da han var med i Vuelta a España.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kasper Asgreen (th.) fejrer endnu en sejr. Billedet er taget i august 2017. Foto: Claus Bonnerup.

Det blev en fornem tur rundt på den iberiske halvø, hvor han blandt andet havde stor andel i, at holdkammeraten Elia Viviani vandt sin første af i alt tre etaper på løbets tredjedag.

Her knoklede Asgreen forbilledligt og holdt tempoet højt i feltet for at holde et udbrud under kontrol det meste af dagen. Den mission lykkedes og til sidst kunne en anden dansker fra Quick Step, Michael Mørkøv, så sætte italieneren op til triumf.

Og det var blot en af mange flotte bedrifter i Asgreens første Grand Tour, hvor aftrykket også kastede stor ros af sig hos TV2 Sports cykelekspert Rolf Sørensen.

- Han har været outstanding. I så svært et løb har han været en kæmpe motor på det lange stræk, og så har han vist sig i situationer, hvor der har været sidevind, at han også kan køre finaler. Jeg synes, han har gjort det fortræffeligt, vurderede Rolf Sørensen kort før Vueltaens afslutning.

På løbets sidste dag kunne Asgreen så være med til at fejre Vivianis tredje triumf i løbet, da italieneren sejrede på sprinter-etapen med mål i Madrid.

Søndag var Asgreen så med på endnu en succesfuld hold-mission. Og denne gang kunne han selv indtage vinder-rollen.

Det er andet år i træk, at en dansk rytter er med til at vinde VM i holdtidskørsel. Søren Kragh Andersen var sidste år med til at sikre Sunweb guldet.

