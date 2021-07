Gigantisk dansk Tour-chance: - Ville ikke tøve et sekund

På papiret tegnede Tourens 7. etape til at blive en ganske interessant etape, hvor et udbrud for første gang i årets løb syntes at have en chance for at nå helt til mål. Men at det skulle ende i 250 kilometer festfyrværkeri havde ingen vel forestillet sig?

Heller ingen havde forestillet sig, at man nu bagefter kunne trække storfavoritten Primoz Roglic ud af ligningen og i stedet indsætte en Tour-debutant fra Glyngøre, som på rekordtid er skudt til vejrs i hierarkiet på storholdet Jumbo-Visma.

Det er, hvad jeg ikke ville tøve et sekund med at gøre, hvis jeg var sportsdirektør på Jumbo-Visma. Nu skal der satses på Jonas Vingegaard. Det vil være det klogeste træk at lave nu efter Roglic’ fald - også selv om superstjernen Wout van Aert kører som en motorcykel og lige nu er nummer to i den samlede stilling.

Jonas Vingegaard efter 7. etape fra Vierzon til Le Creusot. Foto: Claus Bonnerup

På den lange bane - og med det mener jeg de næste par uger - får Jumbo-Visma mest ud af at støtte holdets Tour-debutant. Van Aert er fem minutter foran Vingegaard i den samlede stilling lige nu, men sådan bliver det ikke ved med at være. Det kan man vide sig ret sikker på, hvis ikke styrt eller sygdom øver indflydelse.

Lørdag i Alperne vil vi se, hvad Frans Maassen på Jumbo-Visma beslutter sig for. Det må veje tungt i hans overvejelser, at Vingegaard gang på gang har leveret klassepræstationer i de høje bjerge, og han forleden kørte et enkeltstart i absolut verdensklasse. Det er værd at notere sig, at Vingegaard er 15 kilogram lettere end Van Aert, og at han alligevel slog ham i tempodisciplinen, som favoriserer de store, stærke ryttere.

Ekstra Bladets Tour de France-kommentator, Michael Rasmussen, vurderer, at storholdet Jumbo-Visma bør satse hele butikken på danske Jonas Vingegaard efter holdkaptajn Primoz Roglic' deroute fredag. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Efter min mening er det en ‘nobrainer’ at satse hele butikken på Vingegaard. Det kan være, at Van Aert kæmper for sit klassement lørdag på etapen til Le Grand Bornand, men alles øjne hviler på den forsvarende vinder Tadej Pogacar, som gerne dagen igennem skulle have Vingegaard siddende klinet til sit hjul.

Det er i første omgang det eneste, Vingegaard skal bekymre sig om: At hænge på Pogacar, som er tvunget til at angribe Van Aert og Mathieu van der Poel, som på smukkeste vis forsvarede sin gule trøje fredag.

Pogacars UAE-hold blev sat under voldsomt pres på den lange etape fredag, da Van Aert, Van der Poel og stribevis af andre højt kvalificerede ryttere røg af sted i udbrud. I det høje tempo formåede Mikkel Bjerg og de andre UAE-ryttere simpelt hen ikke at følge med og få lukket hullet til den store gruppe, der kørte væk.

Det betød en unødigt hård dag for UAE, som ikke fik megen hjælp af de andre hold i feltet. Pogacar selv lod ikke til at lide skade. Han smilede og synes fortsat at have fuld kontrol over løbet. Han er stadig min favorit til den samlede sejr.

Lørdag laver han grovsortering i favoritfeltet på Col de Romme, for så at gøre arbejdet færdigt på Col de la Colombière. Vingegaard skal bare holde sig til, når Pogacar kører.

Gør han det, ligger han i top fem, når dagen er omme.