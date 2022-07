Gigantisk dansker-hyldest: - Respekt til Michael!

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): Han kæmpede til det sidste. Men anstrengelserne var forgæves for Michael Mørkøv.

Den 37-årige dansker faldt for tidsgrænsen på 15. etape efter en ensom kamp mod uret, der var lige dele modbydelig som beundringsværdig.

For de fleste holdbusser var for længst kørt væk fra mål, da den rutinerede Quick-Step-rytter noterede sin tid som den absolut sidste i feltet.

Løbsdirektør Christian Prudhomme tog imod på målstregen med en stor portion anerkendelse og et ’tak for kampen’ til den danske fighter. Og så trillede den sygdomsramte Mørkøv ellers videre ned mod Quick-Steps holdbus, der ventede på deres sidste mand.

Michael Mørkøv ved målstregen efter en timelang ensom fight i bagende hede. Foto: Claus Bonnerup

Selvfølgelig var hans sportsdirektør Tom Steels en ærgerlig mand på parkeringspladsen. Mandefald gør selvsagt altid ondt, og Mørkøv er en vital del af holdet.

Men måden at ryge ud på, bør være en inspiration for den yngre generation, lyder det fra den tidligere stjerne.

- I sidste ende er det sådan, moderne cykelsport bør være. Hvis du ikke har det godt, bliver du ved med at kæmpe til målstregen. Og hvis du ikke når det, er du ude. Du behøves ikke at lave 500 tricks for at holde dig i løbet, siger Steels til Ekstra Bladet.

- Cykelsport fungerer ikke på den måde, at man bare kan holde fast i en bil eller få læ af en bil. Respekt til Michael for at nå i mål. Han er ude, men kan i det mindste tage hjem med følelsen af, at han gjorde sit bedste, siger sportsdirektøren.

Tom Steels var imponeret over Michael Mørkøvs fightervilje. Foto: Claus Bonnerup

Desværre er det ikke altid nok. Det er vilkårene i Tour de France. Mørkøv kom 12 minutter og 30 sekunder for sent efter at have bagt i solen helt solo i 180 kilometer. Der var ingen barmhjertighed fra arrangørernes side, men det kunne man heller ikke forvente, mener Steels.

- De havde allerede ændret tidsgrænsen til 20 procent, hvilket er en stor margin. Touren er meget brutal. Det er det hårdeste cykelløb overhovedet. Og jeg må sige, at dette års udgave allerede har været en særlig hård omgang.

- Jeg er sikker på, at det ikke er overstået endnu. Særligt på grund af varmen, men også den fart, der er kørt i indtil videre. Hver dag har budt på en hård rute og et hårdt tempo. Jeg tror ikke, at der er mange ryttere, som kører mere end 45 minutter på cyklen på hviledagen, siger Steels.

