Gigantisk styrt - etape annulleret

Det er ikke ruten, der gør løbet farligt - det er rytterne ...

Sådan lyder kritikken ofte, når cykelryttere styrter og beklager sig over farlige veje.

Men søndag havde rytterne en god sag, da 6. etape i Tour de Bretagne skulle afvikles.

For på de 209 km fra Châteaubriant til Plancoët skulle rytterne flere gange køre på smalle veje i landbrugsområder, hvor mudderet lå centimeter tykt.

Udsigten fra holdbilen hos Leopard-Togt. Privatfoto

Derfor lignede flere af strækningerne noget, der var hevet ud af Paris-Roubaix. Og det kan være farligt, når rytterne kommer i høj fart uden at kende til vejens beskaffenhed.

Og det blev det.

For lige nøjagtig sådan en sektion sendte omkring halvvejs i etapen cirka 50 af løbets 125 ryttere i jorden. Dermed så arrangørerne ingen anden udvej end at neutralisere etapen og senere annullere den helt.

Den sidste beslutning kom, efter at holdene afleverede en utvetydig erklæring om, at de ikke agtede at køre videre, når vejene så ud på den måde.

Under al kritik

Andreas Stokbro (Leopard-Togt) var en de ryttere, der røg ned i dagens styrt.

Efter etapen fortæller han til Ekstra Bladet, at dagens rute var under al kritik, og at arrangørerne ikke har gjort deres arbejde ordentligt.

- Der er åbenbart nogle, der ikke går op i, det skal være sikkert for os ryttere at køre på cykel. På nedkørslen lå der to-tre centimeter mudder på vejen, så 95% af feltet røg på røven.

- Jeg synes, det er under al kritik. Der skal ikke være sådan en vej på ruten.

Andreas Stokbro kører efter et godt samlet resultat i Tour de Bretagne, og han mener, dagens etape var under al kritik. Foto: Anouk Flesch

Afmægtig over for problemet

Dagens styrt er blot et symptom på et større problem, der plager cykelsporten, hvor flere og flere løb kaster vilde og uforudsigelige elementer ind i løbet for at skabe spænding. Hvilket dagens mudderpøl var et eksempel på.

Det frustrerer Andreas Stokbro, der står afmægtig over for problemet:

- Det værste er, at det her ender med ikke at have nogen konsekvenser for arrangørerne, for UCI (Den Internationale Cykelunion red,) går ikke op i deres egne sikkerhedsprotokoller.

- Det er et kæmpe problem, at der ikke bliver sat mere fokus på vores sikkerhed. Det er trods alt os, der kommer til skade. Vi kan jo ikke gøre noget for ikke at vælte i den her situation.

Ondt i hovedet

Styrtet vækker grufulde minder for Andreas Stokbro, der tidligere i karrieren har været plaget af hjernerystelser, og som igen i dag slog sit hoved.

- Jeg har lidt ondt i hovedet. Så nu må vi se, om det er noget, der er værre.

Neutraliseringen betyder, 6. etape ikke kommer til at fremgå af resultatlisterne, og rytterne kan derfor gå ud til mandagens 7. etape, der også er løbets sidste, med det samme udgangspunkt, som de gjorde inden søndagens kongeetape.

Andreas Stokbro befinder sig på løbets femteplads. Han er 45 sekunder efter løbets førende rytter, schweiziske Simon Pellaud (Tudor).

Mandagens etape er 163,5 km lang fra Piré-Chancé til Châteaugiron og byder forhåbentlig ikke på lignende udfordringer undervejs, når Stokbro skal forsøge at forsvare sit klassement.