Gino Mäder blev mindet med klapsalver og sørgebind

Danske Mattias Skjelmose bar den gule førertrøje, men der var ingen fart på feltet eller kamp om placeringerne, da feltet i Schweiz Rundt fredag var på cyklerne.

I stedet rullede ryttere stille og roligt i samlet flok i 20 kilometer frem til dagens målby til ære for Gino Mäder, der omkring middagstid mistede livet.

Det skete, efter at han torsdag styrtede på nedkørslen fra sidste stigning på 5. etape.

Mäder kørte ud over en vejside, landede i noget vand og var ikke til at komme i kontakt med. Han måtte derfor genoplives på stedet.

Herefter blev han fløjet på hospitalet, men døde fredag af sine kvæstelser, skrev Bahrain Victorious fredag eftermiddag.

Nyheden spredte sig naturligvis til rytterne, og starten på den planlagte 6. etape blev udskudt på ubestemt tid, inden man besluttede at droppe den konkurrencemæssige del af løbet og køre de sidste 20 kilometer som 'Gino Memorial Ride'.

Her blev ryttere mødt af klapsalverne de steder på ruten, hvor der var mødt tilskuere frem, men ellers var det ro og stilhed, der prægede feltet. Nogle af dem bar sørgebind.

Forinden havde de haft mulighed for at trøste hinanden og snakke sammen.

Skjelmose og Andreas Kron var blandt andre i selskab med landsmanden Johan Price-Pejtersen, som var holdkammerat med Mäder på Bahrain Victorious.

Netop Bahrain Victorious' seks resterende ryttere satte sig frem foran resten af feltet på de sidste kilometer og kørte samlet over målstregen, hvor et stort skilt med 'We ride for you Gino! skrevet på var opsat.

Fredagens aflyste etape var kuperet, men det var ikke forventet, at den nødvendigvis ville rykke det store på klassementet. Det samme er tilfældet med lørdagens etape.

Søndag afsluttes løbet med en enkeltstart på 25,7 kilometer, som til gengæld kan blive afgørende.

Skjelmose har før de to afsluttende etaper 8 sekunder ned til sin nærmeste forfølger, Felix Gall, 18 sekunder til Juan Ayuso og 46 sekunder til Remco Evenepoel.

Skjelmose skænkede ikke løbets afslutning og sin lyst til at køre videre mange tanker, efter at han kom over stregen fredag.

- Jeg ved det ikke lige nu. Jeg ved, at Bahrain tager hjem, men jeg ved ikke, hvad vi gør. Lige nu vil jeg bare gerne hjem og sove, siger Skjelmose til TV 2 Sport.

Ud over Mäder styrtede også Magnus Sheffield fra Ineos-holdet ud over vejsiden torsdag. Han blev også fragtet på hospitalet, men slap med hjernerystelse og skrammer.