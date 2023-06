Torsdag var cykelrytteren Gino Mäder involveret i et voldsomt styrt under Schweiz Rundt. Fredag har hans hold meldt ud, at han er afgået ved døden

Cykelrytteren Gino Mäder er død i en alder af 26 år.

Det sker, efter at cykelrytteren torsdag var involveret i et alvorligt styrt.

Det skriver hans hold, Team Bahrain Victorious, i en pressemeddelelse.

'Det er med dyb sorg og tunge hjerter, at vi må meddele Gino Mäders bortgang. Fredag ​16. juni efter et meget alvorligt styrt under etape 5 af Tour de Suisse,' skriver de.

Måtte genoplives

Torsdag deltog Gino Mäder nemlig i Schweiz Rundt, hvor han under etapen styrtede ud over en skrænt med ekstremt høj fart.

Løbslægerne var hurtigt til stede, og de udtalte efterfølgende, at det var umuligt at komme i kontakt med Gino Mäder, da de fandt ham.

Redningsfolkene var hurtigt omkring Gino Mäder efter styrtet. Foto: Zac Williams/SWpix.com/Shutterstuck/Ritzau Scanpix

Derfor måtte han genoplives, hvorefter han blev transporteret til et nærliggende hospital med en helikopter.

Meldingen torsdag gik på, at hans tilstand var stabil. Fredag klokken 11.30 blev han dog erklæret død.

Knust

Ineos-rytteren Magnus Sheffield styrtede også samme sted og blev også efterfølgende fløjet til et nærliggende hospital. Her blev det konkluderet, at han havde fået en hjernerystelse.

Den 26-årige cykelrytter fra Schweiz har været aktiv som professionel cykelrytter siden 2019.

I 2021 kom han til topholdet Team Bahrain Victorious, som han blandt andet kørte for, da han vandt én etape i Giro d'Italia i 2021.

'Hele vores team er knust af denne tragiske ulykke, og vores tanker og bønner er hos Ginos familie og kære i denne utroligt svære tid,' står der i pressemeddelelsen, hvor de skriver slutteligt:

'I dag og hver dag kører vi for dig, Gino.'