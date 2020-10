Giro-drama: 'Stop løbet'

Det går ikke helt efter coronaplanen i den italienske etapeløbsklassiker Giro d'Italia.

Boblen er bristet, og på løbets første hviledag testede 11 personer fra fem forskellige hold positive for den frygtede virus, heriblandt stjernerne Steven Kruijswijk og Michael Matthews.

Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott har allerede trukket sig, og nu kræver EF Pro Cycling i et åbent brev til arrangører og UCI, at løbet stoppes ved den næste hviledag. Det skriver Eurosport.

Holdet argumenterer for, at den 'boble', som skulle holde feltet coronafrit tydeligvis er fyldt med sprækker, men ifølge Eurosport har UCI prompte afvist forslaget.

I brevet skriver det amerikanske hold, at 'det må forventes, at der vil opstå yderligere sygdom', og at 'det vil være bedre for Giro'en og UCI's World Tour, hvis det håndteres på en systematisk måde i forhold til et kaos, hvor holdene trækker sig et efter et'.

I brevet foreslår EF Pro Cycling også, at der gennemføres mindst to systematiske coronatests inden hviledagen samt at løbet stoppes, hvis der kommer flere positive prøvesvar inden hviledagen på mandag.

Ifølge Eurosport har UCI afvist forslagene i brevet, og peger på alle de tiltag, der skal forhindre smittespredning i feltet.

- Vi har ikke tidligere mødt sådan en udfordring i forhold til at afslutte sæsonen. Det kan vi opnå, hvis vi fortsætter i ånden af samarbejde og enhed i professionel cykling', skriver UCI-præsident David Lappartient i svaret.

Hos EF Pro Cycling fastholder man dog, at man forlader løbet, hvis holdet får en positiv test.

'Selvom vi håber at blive i løbet til en tidlig, officiel afslutning, så vil vi forlade løbet, hvis nogen fra vores hold tester positive, eller ryttere eller stab bliver utrygge ved situationen'.

