Giro-vinder indlagt med betændelse i hjernen

Efter en uges indlæggelse på et hospital i Verona hilste den italienske cykelhelt Damiano Cunego mandag via Instagram på sine mange fans, som først da fandt ud af, at ‘den lille prins’ er ramt af alvorlig sygdom, nemlig betændelse i hjernens ventrikelsystem.

Med sit smil og med en ‘tommel op’ ved morgenmaden på hospitalet kunne Cunego berolige alle og slå fast, at han snart kan sidde på en cykel igen. Han vurderer dog, at der vil gå ‘adskillige uger med behandling’, før han er kommet sig fuldstændigt.

Ventrikelsystemet er betegnelsen for fire hulrum i hjernen, som er forbundet og er fyldt med rygmarvsvæske. Systemet er forbundet med rygmarven. Cyclingnews.com har konsulteret lægevidenskaben og fortæller, at rygmarvsvæsken medvirker til at beskytte hjernen, idet væsken fungerer som en stødpude, hvis hjernen udsættes for et slag. Desuden fungerer væsken som transportør af hormoner i hjernen, skriver cyclingnews.com.

Det fremgår ikke af Cunegos opslag, om hans lidelse har været livstruende, men i givet fald er han nu igennem det værste.

- Heldigvis vil alt blive godt igen, men jeg har brug for en lang periode med terapi på hospitalet og vil så vende tilbage som den bedste Damiano nogensinde, skriver Cunego.

Nu 38-årige Damiano Cunego vandt som blot 22-årig Giro d’Italia i 2004 og vandt i sin aktive karriere desuden Lombardiet Rundt tre gange og Amstel Gold Race en enkelt gang.

Cunego indstillede karrieren i juni 2018 og ernærer sig i dag som coach og træner, skriver cyclingnews.com.

