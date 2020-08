Giro-vinder sejrede i Polen

Giro d'Italia-vinderen Richard Carapaz (Ineos) kørte en fantastisk spurt og tog en flot sejr på 3. etape af Polen Rundt, hvor Jakob Fuglsang blev nummer fire.

Til gengæld kunne landsmand og verdensmester Mads Pedersen, som overraskende vandt torsdagens etape, ikke sidde med til sidst.

Han måtte derfor afgive førertrøjen til Carapaz, som har fire sekunder ned til Diego Ulissi, der også blev toer på etapen, i det samlede klassement.

Generelt er der ikke meget afstand i toppen, så topplaceringerne er fortsat helt åbne forud for lørdagens bjergetape og søndagens afsluttende etape, der også rummer mulighed for tidsforskelle.

Richard Carapaz kørte en lang spurt på den hårde afslutning af 3. etape i Polen Rundt. Foto: Alessandro Di Meo/AP/Ritzau Scanpix

Hele 35 ryttere har ti sekunder eller mindre op til Carapaz. Blandt dem er Fuglsang samt landsmændene Jonas Vingegaard, Jesper Hansen og Casper Pedersen.

Det var en hurtig og spændende finale, hvor tempoet i frontgruppen blev trykket helt i vejret på den afsluttende rundstrækning.

Ulissis UAE-hold tog teten og sad klar til at skyde ham afsted, men med mere end 300 meter til mål overraskede Carapaz ved at åbne en lang spurt.

Han fik slået et godt hul, og Ulissi reagerede et par sekunder for sent, så han lige nøjagtigt ikke nåede at presse sig forbi colombianeren på målstregen.

Jakob Fuglsang sad godt fremme i finalen, men da Carapaz rykkede sad han lidt for langt tilbage, men han kom stærkt til sidst og snuppede fjerdepladsen.

