Giver grådkvalt interview efter skræk-ulykke

Sprinteren Dylan Groenewegen kan slet ikke tænke på at cykle, efter at han onsdag forårsagede et alvorligt styrt, hvor kollegaen Fabio Jakobsen endte i livsfare

For alle cykelryttere er sæsonen 2020 blevet betragteligt afkortet. For Jumbo-Vismas Dylan Groenewegen mere end de fleste.

Den hollandske sprinter er ganske vist fysisk i stand til at køre, men mentalt er han et helt andet sted. For efter at han onsdag på 1. etape i Polen Rundt fik kørt Deceuninck-QuickSteps Fabio Jakobsen så voldsomt i barrieren, at Jakobsen i en tid svævede i livsfare, har nerverne spillet ham et pus.

Det forklarede han fredag i et interview med den hollandske tv-kanal NOS, hvor han flere gange måtte tørre tårerne væk fra øjnene.

- Bare det at tænke på at sprinte er noget, der er meget langt væk lige nu. Jeg vil ikke engang tænke på at køre på cykel i de kommende måneder.

- Vi må se, hvad det næste bliver. Jeg håber bare, at Fabio kommer sig helt, og at vi engang i fremtiden kan spurte mod hinanden, siger Dylan Groenewegen.

UCI har overdraget episoden med styrtet til sportens disciplinærkomité, og så længe de undersøger sagen, har Jumbo-Visma bedyret, at Groenewegen ikke stiller til start - hvilket jo altså falder i tråd med, at sprinteren ikke ser sig i stand til at køre.

Under interviewet fortæller han om sprinten og styrtet, som han uden at blinke påtager sig skylden for.

- I en sprint tænker du ikke på andet end at krydse målstregen først. Det er den eneste tanke i dit sind. Du ser en anden nærme sig, og så afveg jeg fra min linje.

- Alt gik så stærkt, og barriererne fløj rundt. Jeg styrter og lander på jorden, og andre styrter. Alt er kaos, siger Dylan Groenewegen.

Foto: Ritzau Scanpix

Mens han lå forslået i målområdet, stod det hurtigt klart for ham, at det stod skidt til med Fabio Jakobsen.

- Du hører ting, du ikke vil høre. Jeg så, at det var slemt, og jeg hørte, at det var rigtig slemt.

- Jeg så holdkammeraterne stå omkring Fabio. Jeg er ked af det, jeg gjorde. Det var en sprint, og jeg begik en fejl ved at afvige fra min linje. Det er klart, at man skal sprinte i en lige linje.

- Man håber aldrig, at dette skal blive resultatet. Jeg kan kun håbe på, at Fabio kommer sig hurtigt.

Selv brækkede Groenewegen et kraveben og fik flere hudafskrabninger - men det er sekundært for ham.

- Jeg troede, at jeg var ok, men så kom jeg på hospitalet. Det her vil hele. Jeg tænkte kun på Fabio i de timer. Jeg sov ikke den nat. Jeg håber kun på, at han kommer sig.

Fredag blev Fabio Jakobsen bragt ud af sin koma, og meldingen fra det polske hospital er, at selv om han ikke kan tale efter brud på talrige knogler i ansigtet, så kan han kommunikere og bruge alle sine lemmer.

