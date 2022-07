Giver op: - Jeg har sagt tillykke til Jonas

Tadej Pogacar bøjer sig i støvet for Jonas Vingegaard og afslører, at han efter 18. etape var henne for at ønske danskeren tillykke med etapen OG den samlede sejr

HAUTACAM (Ekstra Bladet): Han har vundet de sidste to udgaver af Tour de France, men det bliver ikke til et hattrick for Tadej Pogacar.

I hvert fald ikke, hvis man spørger den slovenske superstjerne selv.

Med tre dage tilbage af årets Tour de France har han nemlig allerede sagt tillykke til sin danske rival, Jonas Vingegaard.

- Jeg sagde tillykke til ham. Han var så stærk i dag, og jeg sagde også tillykke med Touren til ham, siger den 23-årige UAE-rytter efter 18. etape, der endte med en suveræn etapesejr til Jonas Vingegaard.

- Så du sagde ikke kun tillykke med etapesejren?

- Jeg sagde tillykke med begge dele. Han vandt en rigtig flot etape, og Touren er mere eller mindre afgjort. Der er selvfølgelig stadig tre dage tilbage, men han har en stor, stor fordel, siger han.

Tadej Pogacar forsøgte på 18. etape at slippe af med Jonas Vingegaard, men i stedet var det danskeren, der endte med at køre væk. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard har med to reelle etaper tilbage et forspring på 3 minutter og 26 sekunder ned til Tadej Pogacar.

Det betyder dog ikke, at sloveneren kommer til at trille igennem den enkeltstart, der venter rytterne lørdag, forsikrer han.

- Touren er mere eller mindre afgjort. I cykling kan der selvfølgelig ske alt i løbet af tre dage, og der er stadig en enkeltstart, hvor jeg vil give den alt. Jeg har ikke noget tabe, så jeg kommer til at give den alt, fortsætter han.

Men selvom Tadej Pogacar altså har ønsket Jonas Vingegaard tillykke med den samlede sejr, så er det ikke noget, danskeren selv hopper med på.

For ham er intet endnu afgjort.

- Jeg siger, at vi lige venter lidt med at sige, at jeg har vundet Tour de France. Der er flere dage tilbage. Der er stadigvæk en enkeltstart, og vi ved, hvor god Tadej Pogacar er til enkeltstart. Så vi skal holde fokus hele vejen til Paris, siger Vingegaard.

Fredag venter en flad etape, inden en 40 kilometer lang enkeltstart er på programmet lørdag. Søndag er der - som altid - paradekørsel i Paris.

Michael Rasmussen er imponeret over Vingegaard efter 18. etape.

