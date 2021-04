'Gjorde det for min datter'

Jonas Vingegaard er stolt over sin samlede andenplads i Baskerlandet Rundt - og over at kunne køre et resultat ind for at ære sin datter

En af de helt stor kometer på den internationale cykelhimmel i denne sæson er danske Jonas Vingegaard.

Den 24-årige dansker har indtil nu taget fire sejre, og lørdag blev det til en samlet andenplads i World Tour-etapeløbet Baskerlandet Rundt, hvor han også vandt løbets ungdomstrøje.

Selv om resultatet naturligvis ikke var en sejr, er andenpladsen i World Tour-løbet reelt langt mere værd end den samlede sejr, Vingegaard kørte hjem i Settimana Internazionale Coppi e Bartali for to uger siden, og han var da også tilfreds med sin indsats.

- Jeg synes, at jeg har taget et meget stort skridt frem i år. Jeg er meget, meget glad for at bliver samlet toer.

- Jeg var skuffet over, at jeg ikke kunne vinde den anden dag (4. etape, red.). Det var på dagen, hvor min datter blev syv måneder, så jeg ville gerne have hentet et godt resultat for hende. Jeg er glad for, at jeg kunne gøre det i dag i stedet for hende og min familie. De står altid bag mig og støtter mig - de betyder alt for mig, sagde en glad Vingegaard i mål.

Hans opgave på sidste etape var at dække alle angreb på sin kaptajn på Jumbo-Visma, Primoz Roglic. Det klarede han bravt ved at sætte sig tungt på Tour de France-vinder Tadej Pogacar (UAE) og blot følge ham i mål og altså køre sig ind på en samlet andenplads.

Jonas Vingegaard kørte i Baskerlandet Rundt et godt resultat hjem til datteren Frida, som han glæder sig til at se efter lang tid på farten. Foto: David Ramos/Getty Images

En kulmination på en uge, hvor han har stået i mesterlære hos Roglic.

- Jeg har lært en masse hele ugen - men i dag handlede kun egentlig mest om bare at lide hele tiden.

Jonas Vingegaard kan efter flere uger på farten se frem til endelige at komme lidt hjem til kæresten Trine og datteren Frida i Glyngøre.

- Næste uge er jeg hjemme, hvilket jeg ikke har været meget. Det ser jeg frem til, siger Vingegaard, der allerede fra søndag har et hårdt program igen.

Her tager han med Amstel Gold Race hul på Ardennerklassikerne, hvor han også skal køre Flèche Wallonne onsdagen efter og Liège-Bastogne-Liège 25. april.

