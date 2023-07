- Glad for jeg ikke bor sammen med ham

Hvis der er en mand, der forstår Mark Cavendish, når han er glad, og når han er vred, så er det Brian Holm.

Og derfor vidste den forhenværende sportsdirektør lige præcis, hvordan den 38-årige britiske supersprinter havde det, da han på 8. etape kyssede asfalten, brækkede højre kraveben, satte sig ind i en ambulance og udgik af Tour de France i sin sidste sæson på cyklen.

Det sidste man så til Astana-rytteren, var et stendødt, tomt blik, som han sad der og kukkelurede i lægebilen.

Ambitionen om at knuse Eddy Merckxs legendariske rekord forduftede som dug fra solen. Han havde bare én chance tilbage for at overgå belgieren og blive den mest vindende cykelrytter målt på etapesejre i Tour de France nogensinde.

- Jeg vil sige det sådan her ... Jeg er glad for, at jeg ikke bor sammen med ham, fortæller Brian Holm til Ekstra Bladet, inden han trækker vejret en ekstra gang.

- Han er meget temperamentsfuld.

- Han smiler, og han er sød, når han er på tv, men det kommer til at slå gnister omkring ham nu. Og med god grund.

Foruden et brud på højre kraveben har en skrue fra en tidligere operation også løsnet sig.

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Revet væk under ham

Brian Holm, der i de her dage kommenterer Tour de France på Discovery, spillede en stor rolle, da Mark Cavendish i slutningen af 2020 vendte tilbage til det daværende Quick-Step-mandskab og igen blev en del af 'The Wolfpack', selvom mange havde dømt ham færdig på topplan.

Derudover har de en personlig relation, der går mange år tilbage.

Sammen med blandt andre Kasper Asgreen og Michael Mørkøv tog briten fusen på det meste af cykelverdenen, da han med fire etapesejre i sidste års Tour de France tangerede Eddy Merckxs samlede rekord for flest triumfer i det franske traditionsløb.

- Han har trænet så møghamrende hårdt for at slå den rekord, og så bliver drømmen bare revet væk under ham, og det kommer uden tvivl til at gøre ondt, og det skal han nok tale med holdpsykologen om, siger Holm.

Brian Holm og Mark Cavendish under Post Danmark Rundt i 2013. Foto: Claus Bonnerup

Fredag blev Cavendish nummer to på 7. etape lige bag Jasper Philipsen. Også på 3. og 4. etape blandede han sig om sejren. Så der var grund til at tro på ham.

- Jeg tænkte, at han bare skulle op på cyklen igen, men da han rejste sig op og tog sig til skulderen, vidste jeg godt, at den var gal. Hvor uheldig kan man være? Han har kørt de mest vanvittige massespurter uden at få en skramme, og så er det et ubetydeligt styrt, der sender ham ud af hans sidste Tour de France.

