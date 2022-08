Glad Uttrup Ludwig indrømmer: Jeg var stresset

Cecilie Uttrup Ludwig fuldførte søndag en uges hårdt arbejde og vandt samlet det nystartede etapeløb Tour of Scandinavia.

Liane Lippert, klassementets nummer to, forsøgte på sidste etape at fravriste den 26-årige dansker sejren, men Uttrup Ludwig holdt tyskeren i snor.

- Jeg var stresset, fordi det er så hårdt og går så stærkt. Jeg blev nervøs et sekund, men vi fik det heldigvis lukket, siger hun ifølge TV 2.

Uttrup Ludwig blev i juni dansk mester og vandt i juli en flot etapesejr i Tour de France Femmes, inden hun lørdag hentede karrierens tredje World Tour-sejr på dronningeetapen i Tour of Scandinavia og snuppede førertrøjen.

- Jeg glæder mig til, at jeg efter det her bare skal slappe af og nyde det. Og så skal vi jo også have champagne, siger en glad dansk vinder.

Cecilie Uttrup Ludwig hentede sin første sejr på World Tour-niveau sidste år, da hun vandt en etape i Vuelta a Burgos Feminas.

Siden er sejrsrækken udbygget i 2022, og hun kan nu også kalde sig samlet vinder af et etapeløb på højeste niveau.

Tour of Scandinavia startede tirsdag med 1. etape i København og fortsatte videre til Sverige, inden de sidste fire af seks etaper blev kørt i Norge.

Det hollandske fænomen Marianne Vos vandt de første tre etaper samt den sjette og afsluttende etape i Halden, men sluttede samlet som nummer 16.

