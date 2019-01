Glæd jer: 2018 var exceptionelt - 2019 bliver ikke bliver ringere

World Tour-sæsonen er skudt i gang i Australien, hvor Michael Valgren lægger an til at overgå sig selv i sin ny rolle som ubestridt klassikerkaptajn på sit nye hold

Efter et helt forrygende 2018 er en ny sæson i gang med World Tour-løbet Tour Down Under i Australien som det første på kalenderen. På startlisten er Danmarks bedst betalte rytter og største stjerne, nemlig Michael Valgren, og han har lagt ambitiøst fra land.

I flere uger op til løbet opholdt han sig i den australske hede for at vænne sig til heden og få skudt sin første sæson for det sydamerikanske Dimension Data-hold godt i gang. Løbet skal sende ham toptunet frem mod klassikerne, hvor han efter sidste års triumftog er en rytter, alle kigger på.

Han kan vinde en af de helt store i år. Et monument som Liège-Bastogne-Liège, for eksempel. Hans 2018-sæson bliver svær at overgå, men det er ikke urimeligt at forvente det. Michael Valgren bør i 2019 være garant for endnu en stor dansk cykelsæson.

Her er mit bud på, hvad man kan forvente af de mange danske professionelle i feltet i år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bjergrytterne – Jakob Fuglsang (Astana), Jesper Hansen (Cofidis), Niklas Eg (Trek-Segafredo), Jonas Gregaard (Astana), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Jakob Fuglsang vil gå efter en bedre klassement placering i sommerens Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan

Når det gælder etapeløb på World Tour-niveau, har Jakob Fuglsang i mange år trukket læsset, og han har gjort det fornemt med adskillige placeringer i top 10 og top 5. Det må også være ham, interessen samler sig om i 2019, hvor han atter satser på klassementet i Tour de France. Det kan der nok komme endnu en top 10-placering ud af.

Jesper Hansen indtager i år en interessant rolle på det franske Cofidis-hold, hvor han kommer til at køre som kaptajn. I Grand Tour-sammenhæng kan det nok højst række til en placering i den nedre del af top 15, for jeg har svært ved at se ham pludselig køre om kap med Nibali, Aru, Yates-brødrene, en flok colombianere og så lige en håndfuld Sky-ryttere.

Gregaard og Vingegaard er med for at lære, mens Niklas Eg bør lægge lidt på og køre med i top 10 på bjergetaperne i korte etapeløb. Der er næppe nogen af de danske bjergryttere, der vinder en WT-sejr i bjergene i år. Det er sindssygt svært at vinde i bjergene, for det sker stort set aldrig, at sådan en etape skydes i gang, uden at der står mindst én af verdens ti bedste bjergryttere bag startsnoren. Og ingen af de ti er danske.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Klassikerrytterne – Michael Valgren (Dimension Data), Magnus Cort (Astana), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb), Søren Kragh Andersen (Sunweb)

Michael Valgren skal forsøge at forbedre sit flotte 2018-år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er disse ryttere, der kommer til at fejre de største danske triumfer. At Asbjørn Kragh kommer til start i de store klassikere, er ikke givet, men de andre har bevist deres værd og skal tælles blandt favoritterne i forårsklassikerne.

2018 var et exceptionelt år, men man kan med rette forvente, at 2019 ikke bliver ringere. Valgren vandt Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race og blev nummer fire i Flandern Rundt, mens Mads Pedersen blev nummer to i Flandern Rundt. Søren Kragh vandt Paris-Tours, og Cort vandt en Tour-etape.

Det er bemærkelsesværdigt, at de så tidligt har slået til i løb, som normalt kræver mange års erfaring. Det vidner om et enormt potentiale hos disse ryttere, og jeg bliver svært skuffet, hvis ikke denne flok hiver mindst et par store sejre hjem i foråret. Og et par etapesejre i Touren ville ikke komme bag på mig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den gamle garde – Lars Bak (Dimension Data), Matti Breschel (EF Education First), Michael Mørkøv (Deceuninck – Quick-step), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus)

Den rutinerede Ræv, Matti Breschel, fra sin tid hos Astana. Foto: Claus Bonnerup

Det ville overraske mig, hvis en af disse ryttere tog en sejr i 2019 – det skulle da lige være en DM-sejr – for de tider er nok ovre. Det er ikke længere deres opgave at vinde. Det er det i stedet at holde Yates-brødrene, Viviani, Cavendish og Valgren fremme, så de kan vinde.

Det er hårdt arbejde, og de gør det godt. De er den type ryttere, der kan levere, når det kræves, og som kan betegne sæson efter sæson som en succes uden selv at komme først over stregen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Debutanterne – Jonas Gregaard (Astana), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick-Step), Rasmus Byriel Iversen (Lotto-Soudal), Casper Pedersen (Sunweb), Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb), Jakob Egholm (Hagens Berman Axeon)

Jonas Gregaard var jagtet af flere store hold, men det var Astana, der fik det unge stortalents signatur. Foto: Stine Tisvilde

Gregaard og Honoré har kørt efteråret som stagiaires på deres nuværende hold, så de har fået færten af den ny virkelighed, der møder en rytter, der rykker op på øverste niveau. For dem, som for alle de andre World Tour-debutanter, gælder dog, at det først er nu, de virkelig skal gøre sig erfaringer.

De er alle ryttere med potentiale, men på nuværende tidspunkt er der ingen, der aner, hvad de kan præstere i voksen-cykelløb. Det samme gælder Jakob Egholm, som debuterer som professionel lige uden for World Touren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Temporytterne – Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick-Step), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon)

Kasper Asgreen vandt guld i holdtidskørsel i september med sit hold, Quick-Step. Foto: Tariq Mikkel Khan

Størst fidus har jeg til Asgreen, som nok kunne løbe med sejren på enkeltstarten i etapeløb som Fire Dage ved Dunkerque, Tre Dage ved Panne eller Poitou-Charentes. I de løb kunne han være podiekandidat i kraft af hans gode enkeltstart.

Mads Würtz Schmidt er blegnet i sin tid på Katusha. Han har ikke øget sit værd, mens unge Mikkel Bjerg til gengæld i dén grad har bevist, at han kan køre en enkeltstart i verdensklasse. Han skal ud at vinde en enkeltstart over de voksne nu og bør køre i top 10 ved VM.

---

Det danske kollektiv – Riwal-Readynez

Alexander Kamp kan på dagen være en klasserytter, men der er for mange udsving. Foto: Jonas Olufson

Danmark har atter et hold med i de professionelles rækker, og det har givet 11 danske ryttere ny status i sporten. Det er dog næppe det helt store, man skal forvente sig af det fynskbaserede kollektiv, som formentlig knapt vil gøre sig bemærket på World Tour-niveau i år.

Jeg vil tro, det bliver til i omegnen af fem sejre for holdet, så det ender nok med en pæn og ikke prangende sæson for holdet, som har Alexander Kamp som stærkeste kort. Når han er knivskarp, er han en af Danmarks bedste endagsryttere, men han falder for tit igennem.

Se også: Italiensk stortalent vågnet af koma

Det var ... anderledes: Fuglsang rapper i ny musikvideo

Se også: Åh nej: Professionel cykelrytter mejet ned til træning