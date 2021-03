Glæd jer: Der er dømt ren stjerneparade

Det er efterhånden ved at være en del år siden, at Italien selv havde et World Tour-hold, men støvlelandets førsteklasses landevejsløb suger her i foråret de største stjerner på cykelsportens øverste niveau til sig.

I direkte konkurrence med Frankrig om stjernernes gunst vinder Italien en klar sejr. Det gamle, stolte etapeløb Paris-Nice har tabt pusten over for ‘løbet mellem de to have’, Tirreno-Adriatico.

En medvirkende årsag er den populære nyklassiker Strade Bianche, som klæber sig så tæt op ad Paris-Nice, at den stjerneparade af ryttere, der foldede sig ud lørdag på de hvide veje omkring Siena, bliver hængende i Italien for at køre Tirreno-Adriatico frem for at haste til Frankrig.

Sloveneren Primoz Roglic er den helt store favorit i årets Paris-Nice, som skydes i gang søndag. Foto: Justin Setterfield/Getty Images

Dansk chance

Selv Frankrigs to største etapeløbsryttere gennem det seneste årti, Romain Bardet og Thibaut Pinot, har valgt Tirreno-Adriatico i år. Det samme har Jakob Fuglsang, der som nok den eneste dansker har en realistisk chance for at triumfere i begge de italienske løb.

- Jakob Fuglsang er sikker som penge i banken, når det gælder resultater i disse år. Jeg siger ikke, at han vinder de her løb, men han leverer uden tvivl resultater i løbet af sæsonen, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

Strade Bianche, Italien Lørdag 6. marts Kategori: World Tour Længde: 184 kilometer Første vinder: Fabian Cancellara, Schweiz (2008) Seneste vindere: 2020 - Wout van Aert, Belgien 2019 - Julian Alaphilippe, Frankrig 2018 - Tiesj Benoot, Belgien 2017 - Michal Kwiatkowski, Polen 2016 - Fabian Cancellara, Schweiz Michael Rasmussens favoritter: ****** Julian Alaphilippe, Frankrig (Deceuninck-Quick-Step) ***** Wout van Aert, Belgien (Jumbo-Visma) **** Thomas Pidcock, Storbritannien (Ineos) *** Mathieu van der Poel, Holland (Alpecin-Fenix) ** Tadej Pogacar, Slovenien (UAE) * Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) Tv: Eurosport 1 kl. 12.30 Vis mere Luk

- Det er ham, der er i fokus nu, efter at klassikerrytterne i åbningsweekenden i Belgien gav løfte om, at endnu et stort dansk cykelår er i vente.

- Nu er det de store Grand Tour-ryttere, som skal prøve sig af, og en god håndfuld af dem har allerede meldt sig i særdeles god form, siger Rasmussen og peger eksempelvis på Egan Bernal, som kørte stærkt i Trofeo Laigueglia i onsdags.

- Ingen af dem har underspillet deres kort, og det lover godt for endnu et seværdigt Strade Bianche, hvor der næppe levnes plads til outsidere i finalen, siger Rasmussen.

Wout van Aert under et interview med Ekstra Bladet før Danmark Rundt 2018, som den belgiske stjernerytter vandt. Foto: René Schütze.

Stærkeste felt

En af de absolutte insidere er det belgiske fænomen Wout van Aert, som over for cyclingnews.com betegner feltet i Strade Bianche som et af de stærkeste, vi vil få at se i hele sæsonen.

- Man gør klogt i at holde øje med flere ryttere. Traditionelt deltager en del bjergryttere i løbet - Fuglsang, Pogacar, Bernal - og det understreger, hvor vigtigt dette løb er blevet, siger Van Aaert, som vandt løbet sidste år efter tredjepladser de to foregående år.

Paris-Nice, Frankrig Start: Søndag 7. marts i Saint-Cyr-L’École Slut: Søndag 14. marts i Nice Kategori: World Tour Første vinder: Alfons Schepers, Belgien (1933) Seneste vindere: 2020 - Maximilian Schachmann, Tyskland 2019 - Egan Bernal, Colombia 2018 - Marc Soler, Spanien 2017 - Sergio Henao, Colombia 2016 - Geraint Thomas, Storbritannien Michael Rasmussens favoritter: ****** Primoz Roglic, Slovenien (Jumbo-Visma) ***** Aleksandr Vlasov, Rusland (Astana) **** Richie Porte, Australien (Ineos) *** Maximilian Schachmann, Tyskland (Bora-Hansgrohe) ** David Gaudu, Frankrig (FDJ) * Kenny Elissonde, Frankrig (Trek-Segafredo) Tv: TV 2 hver dag. Søndag fra kl. 14.55 Vis mere Luk

Fuglsang kørte på podiet med en andenplads i 2019 og blev nummer fem sidste år, så også han bør tælles blandt favoritterne.

- Vi stiller med et stærkt hold med masser af ambitioner og erfaring. Jeg ser frem til løbet, for det er et af årets smukkeste, siger Astana-kaptajnen i en pressemeddelelse.

- Min sæson er begyndt godt i Frankrig, så jeg tror på, at jeg kan lave et godt resultat, siger Fuglsang, der fylder 36 år senere i marts.

Egan Bernal under sidste års Tour de France, hvor han skuffede mange og måtte udgå med smerter i ryggen. Nu regner Michael Rasmussen ham for favoriit til at vinde Tirreno-Adriatico. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Topmøde i Italien

Efter Strade Bianche venter Paris-Nice, som vel efter Tour de France er Frankrigs mest prestigemættede etapeløb. Feltet i år er dog ikke prangende, konstaterer Michael Rasmussen.

- Det bliver en tyndere kop te end længe. Jeg vil tro, at Primoz Roglic og Jumbo-Visma får relativt let spil i klassementet, for de andre hold har ikke ligefrem kørt det tunge artilleri i stilling, siger Rasmussen.

Tirreno-Adriatico, Italien Start: Onsdag 10. marts i Lido di Camaiore Slut: Tirsdag 16. marts i San Benedetto del Tronto Kategori: World Tour Første vinder: Dino Zandegu, Italien (1966) Seneste vindere: 2020 - Simon Yates, Storbritannien 2019 - Primoz Roglic, Slovenien 2018 - Michael Kwiatkowski, Polen 2017 - Nairo Quintana, Colombia 2016 - Greg van Avermaet, Belgien Michael Rasmussens favoritter: ****** Egan Bernal, Colombia (Ineos) ***** Tadej Pogacar, Slovenien (UAE) **** Michael Woods, Canada (Israel Start-Up Nation) *** Simon Yates, Storbritannien (BikeExchange) ** Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) * Wout van Aert, Belgien (Jumbo-Visma) Tv: Eurosport 1 hver dag. Onsdag fra kl. 13.30 Vis mere Luk

- Anderledes ser det ud i Tirreno fra på onsdag, hvor der er topmøde af Grand Tour-ryttere, som allerede nu må ventes at være ret tæt på deres optimale form, siger Rasmussen.

- I gamle dage kunne folk nok møde op som Jan Ullrich i vinterform med topmave her tidligt på sæsonen og så alligevel nå at køre med om blomsterne i Giroen et par måneder senere.

- Den går ikke i dag. Der er ingen i de her løb, der kommer for at køre sig i form, siger Michael Rasmussen.

