Glem det: Fuglsang-boss reagerer

Movistar skal ikke gøre sig forhåbninger om at tilknytte Jakob Fuglsang allerede næste år. Astana-boss Alexandr Vinokurov fastholder, at danskeren er bundet til sin nuværende arbejdsgiver

Jakob Fuglsang står efter alt at dømme med gode kort på hånden, når han næste gang skal tage stilling til sin fremtid som cykelrytter.

Astana-stjernen har kontrakt med det kasakhiske mandskab til og med 2021, men ifølge Gazzetta dello Sport har konkurrenterne fra Movistar tilbudt Fuglsang en toårig aftale, der skulle starte allerede næste år.

Men de spanske bejlere kommer til at spejde langt efter den 35-årige dansker lige foreløbig.

Ekstra Bladet har tirsdag forhørt sig i Astana-lejren med henvisning til rygterne og de italienske skriverier. Via teamets presseansvarlige fortæller holdets øverste manager, Alexandr Vinokurov, at Fuglsang også næste år er bundet til sin nuværende arbejdsgiver.

- Han har en kontrakt, der gælder til 2021, siger Vinokurov til Ekstra Bladet.

Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Også Fuglsangs manager og agent, Moreno Nicoletti, afviser, at hans klient står foran et nært skifte til Movistar. Over for Ekstra Bladet kalder han rygterne for usande.

Historien fra Gazzetta dello Sport er blevet citeret adskillige steder i internationale medier, og Fuglsang er da også et af de varmeste navne i cykelsporten lige nu.

Den 35-årige dansker har haft en fornem sæson indtil videre, hvor sejr i Lombardiet Rundt og et stærkt VM står tilbage som iøjnefaldende bedrifter.

Et stort resultat i Giro d'Italia vil næppe gøre hans værdi mindre ...

