Glem det: Helt udelukket

Mod slutningen af denne uge offentliggør Astana sit mandskab til årets Tour de France, og det bliver uden dansk islæt. Enhver tanke om i sidste øjeblik at udtage Jakob Fuglsang på grund af hans aktuelle superform, bliver pure afvist af teammanager Dmitriy Fofonov.

- Hele sæsonen er planlagt ned i mindste detalje. Hver enkelt rytters målsætning og ambition, deres træning og deres program er nøje fastlagt, så det ville være uprofessionelt at ændre alt her under to uger før Tour de France, siger Fofonov til Ekstra Bladet.

- Jakob kører Giro d’Italia, som det hele tiden har været meningen. Han har kørt de italienske løb med stor succes sammen med et godt hold, som arbejder videre frem mod Giroen.

- Samtidig har vi et godt hold til Tour de France med en stærk kaptajn i Miguel Angel Lopez. Vi vil ikke ændre vores planer her og nu på grund af den stærke begejstring, vi alle føler for Jakobs præstationer på det seneste, siger Fofonov.

- Hvis vi lod følelserne bestemme, så sendte vi Fuglsang, Lopez, Vlasov, Tejada - alle, der kører godt her og nu - af sted til Tour de France og lod dem køre, som det passede dem. Det går selvfølgelig ikke.

Dmitriy Fofonov er tidligere professionel på World Tour-niveau på Cofidis, Crédit Agricole og Astana. Han indstillede karrieren efter 2012-sæsonen. Foto: Ernst van Norde.

Fofonov udtrykker dyb respekt for den irske legende Sean Kelly, som i Ekstra Bladet har talt for, at Astana bør udtage Fuglsang i lyset af hans formidable form og det slør af uvished, som coronavirussen fortsat lægger over Europa.

Men idéen om at blande kortene på ny så tæt på det største løb i cykelsporten, har ingen plads i moderne cykelsport, siger Fofonov.

- Vi følger vores plan og kører med Lopez som Tour-kaptajn og Fuglsang som Giro-kaptajn. Det er ikke altid en fordel at have flere klassementryttere i samme løb. Det kan Movistar med Valverde, Landa og Quintana vist tale med om.

Jakob Fuglsang fejrer sin sejr i Lombardiet Rundt i lørdags. Hans aktuelle superform får ikke Astana til at ændre planer for den danske toprytter, som fortsat er udset til en rolle som kaptajn i Giro d'Italia. Foto: Marco Bertorello / AFP / Ritzau Scanpix

- Kelly peger på, at der er risiko for, at coronavirussen lukker Europa ned igen, og at alt kan være spildt for Fuglsang, hvis det sker. Har han ikke en pointe?

- Vi tænker positivt på Astana. Vi tror på, at myndighederne har styr på tingene, og at der ikke igen sker totale nedlukninger, siger Fofonov.

- Måske sker der regionale nedlukninger, men ingen ved, hvad der vil ske. Hvem kan garantere, at Touren når til Paris? Løbet kan blive annulleret etter en uge, hvis der opstår smittespredning.

- Ingen kan garantere noget som helst, så det klogeste er at følge de planer, der er lagt, og det er det, vi gør, siger Dmitriy Fofonov.

Jakob Fuglsang har ikke været at træffe for en kommentar.

