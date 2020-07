Glem det: - Kan man ikke tillade sig

EN EPOKE I cykelsporten er slut med Chris Froome og Ineos’ offentliggørelse af, at parterne efter ti års samarbejde ikke forlænger aftalen i den nye sæson, og Froome i stedet fortsætter hos upåagtede Israel Start Up Nation.

Det er ikke overraskende for mig, at samarbejdet ikke fortsætter, og man kan vel sammenligne det med, da David Beckham skiftede til La Galaxy, fordi han ikke var god nok til Real Madrid længere. Froome er formentlig også kommet til den erkendelse, at det bliver mere end almindeligt svært at forblive kaptajn, når Egan Bernal er på holdet, og han ikke længere er holdets største stjerne.

Med meldingen får Ineos også lukket for alle spekulationer om Froomes fremtid. Alt ville have handlet om det, men nu er tvivlen og rygterne ryddet af vejen. Froome kunne sikkert godt være blevet på Ineos og få lov at slutte sin karriere der. Men det var ikke i en rolle, hvor han skulle spille førsteviolin. Så det er fornuftigt nok at skilles ved sæsonens udløb, inden han bliver kørt ned i hierarkiet.

Det lange samarbejde mellem Froome og Ineos er kommet til en ende. Foto: Giuseppe CACACE/ AFP/Ritzau Scanpix

JEG TROR, HAN har haft mange muligheder andre steder end hos Israel-holdet, men mon ikke at holdets rigmænd Sylvan Adams og Ron Baron har lagt en ordentlig pose penge for at sikre sig Froome. Jeg er sikker på, at de har en forventning om, at han skal køre resultater ind til holdet, selvom han lige nu er lidt af en lodseddel.an har ikke kørt cykelløb af betydning, siden han brækkede lårbenet for over et år siden, og senest han kørte, blev han sat eftertrykkeligt, så snart det gik op ad bakke. Han vil være 36, når han kommer til Israel-holdet, og der er ikke mange, der er blevet Tour-vindere i den alder.

DET KUNNE VÆRE fristende at sige, at han er færdig på topplan, men det kan man ikke tillade sig med en mand, der har vundet seks grand tours og derudover har stået på podiet fire gange. Der er ikke mange folk med sådan et CV.

Og så må man heller ikke tage fejl af hans determination. Han er stadig ærgerrig og vil helt op og tangere pseudo Tour-rekorden med fem sejre. (I min bog er det stadig Armstrong, der har rekorden med sine syv sejre). Jeg tror, hans fokus fortsat vil være på Touren, indtil det sort på hvidt står klart, at han ikke kan være med længere.

Froomes samarbejde med Ineos har ført til adskillige store triumfer. Foto: REUTERS/Satish Kumar Subramani/Ritzau Scanpix

Men skal han gøre sig forhåbninger, så skal han sørge for, at hans kommende mandskab får handlet mere ind. Ellers er der langt ned og hente flasker, når man er alene. Der skal hentes forstærkninger i bjergene, det er udenfor enhver tvivl.

NÅR ALT KOMMER til alt, så er der tre parter, der må være tilfredse med Froomes skifte. Ineos og Froome skilles på god fod, og Israel får et kæmpe-navn ind i folden. Og så bør tilskuerne også være tilfredse, for det her lover godt for cykelløbene, at kortene bliver blandet.

