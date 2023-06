Glem det: - Umuligt at skjule noget som helst

Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen, giver ikke meget for Tadej Pogacars forsøg på at nedtone sin status som topfavorit

Tour de France begynder på lørdag, men allerede nu er den psykologiske kamp om den gule trøje skudt i gang.

Få dage før starten i Bilbao har den ene af løbets to storfavoritter, Tadej Pogacar, forsøgt at nedtone forventningerne og samtidig gjort sin danske rival, Jonas Vingegaard, til løbets hovedperson.

- Jeg har ikke kørt cykelløb siden Ardennerklassikerne. Jeg har været skadet, og de andre deltagende ryttere i Dauphiné, som også er klassementsryttere til Touren, kunne ikke følge med Jonas, så alle forventer, at han kommer til at vinde, fortæller sloveneren i et interview med Cyclingnews.

Bookmakerne er dog ingenlunde lige så overbeviste. På det internationale marked er der dømt dødt løb mellem sidste års nummer et og to, når gælder kampen om den gule trøje.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar udkæmpede en episk kamp i 2022, og bookmakernes forventning er, at det bliver de to, der igen regnes som topfavoritter til Tour-tronen. Foto: Claus Bonnerup

Ikke i tvivl

Her er Vingegaard og Pogacar i en liga for sig, milevidt foran nærmeste titelbejler, og Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, giver da heller ikke meget for slovenerens forsigtige prognose.

- Hvis du har lyst til at kalde overskriften for en fis i en hornlygte, så tror jeg ikke, at det er skudt helt ved siden af, siger Rasmussen.

Eksperten er helt overbevist om, at kaptajnen for UAE Team Emirates møder op i en forfatning, der gør ham i stand til at kæmpe om den samlede sejr.

- Så snart de får et nummer på ryggen og rammer de første bakker omkring Bilbao, er alt det der glemt. Der er det umuligt at skjule noget som helst længere. Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at Tadej Pogacar er så klar, som han har været før. Et håndled skal virkelig gøre ondt, før man ikke kan cykle med det, siger Rasmussen.

Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen, forventer en topklar Tadej Pogacar, når starten går i Bilbao. Foto: Claus Bonnerup

Umuligt at gemme sig

At det psykologiske spil har ladet vente på sig indtil få dage før starten, overrasker ikke Tour-eksperten.

Der har været meget stille om Tadej Pogacar, mens han har fokuseret på sin genoptræning efter uheldet i Liege-Bastogne-Liege, men nu er verdenspressen samlet omkring ham igen, og så går det stærkt.

- Nu bliver han også konfronteret. Hele cykelverdenen er samlet her, og han kan ikke rigtig gemme sig længere. Før har han trænet lidt nede i Sierra Nervada og Slovenien, inden han kørte et lille nationalt mesterskab, siger Rasmussen.

- Der har jo nærmest ikke været nogen mennesker omkring ham, og nu er der jo folk hele vejen rundt. Så skal der heller ikke ret meget til, før spørgsmålene bliver stillet, og de hurtigt bliver genfortalt, vurderer eksperten.

Jonas er favorit

Rasmussen pointerer samtidigt, at slovenerens fralæggelse af favoritværdigheden ikke kommer til at hæmme Jonas Vingegaard på nogen måde. Det er maksimalt Pogacar selv, der kan få effekt af at fjerne lidt af presset fra egne skuldre.

- Jonas er jo allerede favorit. Han har rundbarberet hele feltet i Critérium du Dauphiné og kommer som forsvarende Tour-vinder. Så det er de slet ikke bekymret over. De kører deres eget cykelløb, siger Rasmussen.

