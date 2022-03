Godt nyt for Fuglsang: Skal være far igen

Mens Jakob Fuglsang jagter årets første sejr på landevejene, så har han allerede vundet en stor af slagsen i privaten.

Den 36-årige Israel-Premier Tech-rytter skal nemlig være far denne sommer.

Det har hans hustru, Loulou, netop offentliggjort på Instagram:

'Vores lille familie vokser denne sommer. Jamie bliver snart storesøster,' skriver Loulou Fuglsang.

Parret har været sammen siden 2011, hvor Jakob Fuglsang var 25 år, mens Loulou blot var 16. De blev gift i 2015, flyttede til Monaco i 2016, og de fik datteren Jamie Lou i 2017.

Jakob og Loulou Fuglsang fik i 2017 datteren Jamie Lou. Foto: Claus Bonnerup

De to mødte hinanden, da Jakob Fuglsang boede i Luxembourg, hvorfra Loulou stammer. Egentlig var det hans gode ven Andy Schleck, der var interesseret i Loulou, men hun syntes altså bedst om den danske cykelrytter.

En god tommelfingerregel for en cykelrytter er ikke at få børn om sommeren under Tour de France, da de så risikerer at være fraværende på alle barnets fødselsdage, indtil Tour-karrieren er slut.

Den øvelse kom Fuglsang ganske fra i 2017, da Jamie Lou blev født en uge inden Tour-starten i Düsseldorf. Spørgsmålet er, om barn nummer to også holder sig fri af Touren, der i år starter i København 1. juli.