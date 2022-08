Godt nyt fra Valgren efter mareridt

Det var ikke noget kønt syn, da den danske EF-rytter Michael Valgren kørte ud over en skrænt på sidste etape af det franske løb Route d'Occitania i juni.

Styrtet aflyste resten af rytterens cykelkalender og sikrede ham i stedet en plads på operationsbordet, hvor han skulle behandles for hofteskade og bækkenbrud.

Men nu fortæller Amstel Gold Race 2018-vinderen til TV 2, at han er i bedring.

Valgren siger endda, at han forventer at kunne begynde at gå normalt igen om tre-fire uger. Og derefter skulle han også kunne begynde at cykle igen.

- Det er en lang proces, og der er lang vej igen. Jeg har heldigvis overstået det værste. Det værste er bag mig allerede, så jeg prøver at se fremad og være positiv, men det er hårdt, siger Valgren til TV 2, der dog har gode mennesker til at støtte sig.

- Jeg har flere dårlige dage, end jeg har gode dage. Og hver gang jeg har snakket med ham (Michael Valgrens sportspsykolog, red.) eller med Sissel (Valgrens hustru, red.), så er jeg i bedring, siger han.

Thyboens styrt skete, da han tog en chance på en nedkørsel. På Instagram fortalte han kort efter, at han gav sig selv skylden for uheldet.

- Det var min egen skyld og undskyld for at tage chancen, men jeg ville vise mig selv frem inden Touren, efter jeg havde haft corona, og gik lidt over grænsen på en nedkørsel. Heldigvis tog jeg ikke nogen med mig, skrev han.

Den forslåede Michael Valgren måtte hives op med et reb. Ifølge hans hold kunne det dog været endt meget værre.

EF's sportsdirektør, danske Matti Breschel, fortalte dengang til TV 2, at Michael Valgren kun var cirka én meter fra et yderligere fald på 100 meter.