Godt nyt til cykelrytter efter mareridt

Sent i aftes var der endelig lidt godt nyt om den svært kvæstede sprinter Fabio Jakobsen

Styrtet var dramatisk. Kvæstelserne voldsomme. 23-årige Fabio Jakobsen kæmper for sit liv på et hospital i Sosnowcu ved Katowice i det sydlige Polen, og bulletinerne kort før midnat var alvorlige:

- De næste timer er helt afgørende!

Men der er efter en ond aften også godt nyt. Vicedirektøren på hospitalet, Pawel Gruenpeter, kan berette, at Fabio Jakobsen ikke har pådraget sig hjerneskader på trods af, at han har adskillige skader i ansigtet og i kraniet.

Det viser radiologiske undersøgelser, som hollænderen var igennem, efter han blev lagt i koma på hospitalet først på aftenen.

Men skaderne er omfattende og alvorlige. Fabio Jakobsen har bl.a. pådraget sig brud i ganen og luftrøret, og det var kompliceret arbejdet med at tilføre ham ilt, da han blev behandlet på stedet efter styrtet, hvor han med ca. 80 km i timen blev sendt ind i barrieren og undervejs ramte en kameramand.

Flere skader i hovedet

Da han var stabiliseret, blev han langt om længe fløjet med helikopter til hospitalet for videre udredning og behandling.

- Patienten ankom i en meget alvorlig tilstand og blev anbragt i en cerebral koma. Det var nødvendigt først at stabilisere cirkulationen og vejrtrækningen. Rytteren har flere skader i hovedet og i brystet, forklarer Pawel Gruenpeter til TVP Sport.

Fabio Jakobsen er indlagt på intensiv og skal gennemgå ansigtskirurgi.

- Tidspunktet for operationen afhænger af patientens helbredstilstand, siger Pawel Gruenpeter til tv-stationens reporter Patryk Pancewicz.

Det er opmuntrende – trods alt – at der bortset fra de ydre skader på kranie og ansigt ikke blev fundet ændringer i andre organer. Den generelle tilstand er stabil.

- Men vi må vente de næste timer for at vurdere eden neurologiske status. Jeg tror, vi vil være i stand til at give fuld information torsdag morgen, siger Pawel Gruenpeter.

