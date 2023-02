Gør det igen: Vingegaard vinder ny etape

Det er svært at vinde cykelløb, når Jonas Vingegaard også stiller til start.

Det måtte rytterne i det spanske etapeløb O Gran Camino endnu en gang sande, da danskeren lørdag igen satte sine konkurrenter til vægs og tog sejren på løbets 3. etape.

Vingegaard kørte fra sine konkurrenter med 1,4 kilometer til toppen, og herfra så han sig ikke tilbage og kunne køre alene i mål. Dermed har han givet sig selv et perfekt udgangspunkt inden den sidste etape søndag.

Jonas Vingegaard knuste igen konkurrenterne, da det spidsede til. Foto: Tim de Waele/Getty Images

Nyt snekaos

Dagens etape i O Gran Camino blev tidligere på dagen forkortet med 20 kilometer, da løbsarrangørene valgte at sortere en stigning fra på grund af dårlige vejrforhold og sne på vejen.

Også på løbets 1. etape var vejret et problem. Her blev hele etapen afbrudt på grund af kraftigt snefald.

- Jeg frøs også sindssygt meget, men jeg kunne se, at der var nogle, der frøs meget mere end mig. Jeg synes, at det var den rigtige beslutning at stoppe løbet, sagde Vingegaard efterfølgende til Ekstra Bladet.

Selv dårlige vejrforhold kan ikke stoppe fænomenet Vingegaard. Foto: Claus Bonnerup

I dag kunne selv vejret dog ikke stoppe Jonas Vingegaard, der dermed snuppede sin anden etapesejr i træk.

Vingegaard vinder dagens etape med 21 sekunder ned til Movistars Ruben Guerreiro og er nu 53 sekunder foran Guerreiro i det samlede klassement.

Søndag venter den afsluttende etape af O Gran Camino - en 18 kilometer lang enkeltstart.