Gok til Jonas: Kunne angribe gratis

Tre gok fra Kyllingen: Vingegaard kunne have gjort mere for at forsøge at tage etapesejren, mens UAE og Pogacar får ros for dagens etape

Forsvaret af den gule trøje var der aldrig tvivl om.

Men etapesejren kunne flere byde ind på. Tadej Pogacar angreb på Tour de Frances sidste etape. Jonas Vingegaard blev siddende lige hjulet, og så skulle det hele afgøres i en spurt.

Her vandt Pogacar naturligvis, da han oftest er hurtigst i en spurt mod andre klassementsryttere.

Ekstra Bladets cykelekspert Michael 'Kyllingen' Rasmussen sender derfor også fine ord mod Pogacar.

Dagens præstation

- Den går til UAE og Pogacar. At han rejser sig på den måde, som han har gjort efter at være kørt helt i bund, det er bare kæmpe, kæmpe stor klasse. Holdet kører jo væsentligt bedre end Jumbo-Visma i dag.

- Tre etapesejre og to mand på podiet under Touren. Jeg ved godt, at det ikke var det, de kom efter, men det er alligevel ret godt.

Sloveneren fik endnu en etapesejr. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kyllingens tre gok

- Når Jonas Vingegaard fører med syv et halvt minut, og han gerne vil vinde etapen, så kunne han jo fuldstændig omkostningsfrit angribe Pogacar bare én gang. Han fuldte med ham, men derefter sad han bare og kiggede sig over skulderen.

- Det var åbenlyst, at han gerne ville vinde, og så er det lidt for optimistisk at tro, at han kan slå Pogacar i en spurt, fordi der taber man typisk. Han bliver nødt til at prøve bare en gang og give det et skud, men det gjorde han ikke.

Vingegaard angreb ikke på sidste stigning, og så vandt Pogacar spurten ved målstregen. Foto: Franck Faugere/Ritzau Scanpix

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det andet gok går til David Gaudu, der styrter på den ene nedkørsel. Det er lidt tosset, når der er 20 mand, der lige er kørt foran ham, der godt kunne finde ud af at tage svingene.

Franskmanden blev blot nummer 24 på etapen.

Gaudu var i asfalten. Foto: Anne-Christine Pojoulat/Ritzau Scanpix

- Der er også et gok for at lægge pressecentret på toppen af bjerget. Det er da så unødvendigt, at vi så mange mennesker sidder heroppe og skal ned herfra. Alle de andre år har vi siddet 15 kilometer væk fra målstregen.

- Når der er så mange mennesker, der skal flyttes til Paris efter det her, så havde det været en enorm hjælp. Det er ret meningsløst at sidde heroppe.

Lørdagens pressecenter. Foto: Claus Bonnerup

Dagens dansker

- Mattias Skjelmose har ret store aktier i bjergtrøjen. Ciccone har i sig selv ikke imponeret vanvittig meget, og når det er sagt, så er det fint, at han har fået meget ud af det, og der skal han takke Skjelmose i den sammenhæng. Skjelmose har fået en masse erfaring i løbet.

Den unge dansker har været en stor hjælp i jagten på at sikre den prikkede bjergtrøje til Lidl-Trek. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dagens detalje

- Den går til Thibaut Pinot og FDJ. Det er en flot måde at slutte en Tour-karriere på. Der var flere Pinot-fans, end der var fans af alle de andre ryttere til sammen. Holdet fik ham kørt op til udbruddet og ofrede et par mand på det. Så tog han sagerne i egen hånd og fik det maksimale ud af dagen (blev syver på etapen, red.).

- Han bliver jo fejres som en nationalhelt.