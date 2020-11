Grædefærdig efter stor triumf

En intens jagt af Bora-holdet i fronten af feltet på de sidste 15 kilometer sørgede for en massespurt på 15. etape af Vuelta a España.

Men det tyske mandskab fik ikke fuld valuta for pengene, da belgieren Jasper Philipsen (UAE) skød frem i den hårde finale og sikrede sig etapesejren foran Boras Pascal Ackermann.

Den 22-årige belgier har endnu ikke mange professionelle sejre på cv'et, og grædefærdig omfavnede han alle sine holdkammerater i målområdet efter karrierens hidtil største triumf.

Han var en af få ryttere, som ikke lod til at være helt forpint efter en ekstremt kold og våd etape over hele 230,8 kilometer.

En sejr kan i den grad varme.

I den samlede stilling skete der ikke forskydninger, og Primoz Roglic (Jumbo-Visma) rykkede dermed én dag tættere på samlet sejr.

Længe så det ellers ud til, at den 30-årige italiener Mattia Cattaneo (Quick-Step) skulle sikre sig en sjælden triumf på flotteste vis.

Han var kørt alene væk fra et større udbrud langt udefra, og først med lidt over tre kilometer igen måtte han se drømmen om en etapesejr i en grand tour fordufte på de regnvåde spanske veje.

Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Dagens udbrud talte 13 ryttere. I det sad blandt andre Tim Wellens (Lotto Soudal), som allerede har vundet to etaper i dette års Vuelta. Senest vandt belgieren 14. etape, hvor han kronede et udbrud med at oversmurte sine følgesvende.

På 15. etape kom det aldrig dertil for Wellens. 55 kilometer fra mål lod han sig falde tilbage til feltet.

Godt nok fik udbryderne et forspring på 5 minutter og 45 sekunder ned til hovedfeltet, men Bora-holdet havde et erklæret ønske om iscenesætte en massespurt, og det kørte derefter.

Blandt andre også NTT og Trek deltog villigt i jagten, og med lidt over tre kilometer til målstregen på den kuperede rute måtte Cattaneo se sig opslugt af feltet.

Nogle sprintere var sat af, men blandt de resterende hurtige folk i feltet var Philipsen stærkest.

Danske Magnus Cort (EF) kørte sig til en syvendeplads på etapen, mens landsmanden Michael Mørkøv (Quick-Step) blev nummer ti.

