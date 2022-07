Greb telefonen sekunder efter triumf: Derfor gør jeg det

HAUTACAM (Ekstra Bladet): Jonas Vingegaard satte Tadej Pogacar til vægs på Hautacam og tog et kæmpe skridt mod den samlede Tour de France-sejr.

Men allerede få sekunder efter, han havde krydset målstregen, var der noget, der skulle ordnes. Noget vigtigt.

Han skulle ringe til sin kæreste, Trine Marie Hansen, og deres lille datter, Frida.

Han fik derfor stukket Jumbo Vismas kommunikationschefs mobiltelefon i hånden, så han kunne gøre det så hurtigt som muligt. Derfor var danskeren også stadig i gang med en samtale, da Tadej Pogacar kort tid efter var ovre for at sige tillykke til danskeren i den gule trøje.

De præcis samme scener udspillede sig efter 11. etape, hvor Jumbo-Visma-stjernen vandt på toppen af Col du Granon.

Også her kunne sloveneren sige tillykke til Vingegaard, mens han talte med sin familie.

Men hvorfor insisterer den danske stjerne på at fange familien med det samme? Kan det ikke vente lidt?

- Det er bare for at være i kontakt med dem. Mine to piger derhjemme er dem, jeg elsker allermest i hele verden, og når jeg vinder, så vil jeg dele det med min kæreste og min datter. Så selvfølgelig ringer jeg til dem som det første, svarer Jonas Vingegaard, da Ekstra Bladet spurgte ham på et pressemøde efter etapen.

På de sociale medier har flere hyldet danskeren for at tænke på sin familie, mens andre hellere så, at han lige lagde telefonen ned og i stedet gav sig tid til at udveksle et par ord med sin slovenske rival.

At Jonas Vingegaard har brug for at tale med sin familie, kommer dog ikke som nogen overraskelse.

Den 25-årige thybo har adskillige gange understreget, hvor stort et familiemenneske, han er, og hvor vigtige de er for ham.

- Min datter Frida og min kæreste Trine. Hvis det ikke fungerer for dem eller med dem, ville jeg ikke være cykelrytter. For ja, cykelrytter er det, jeg er, men jeg har ikke tænkt mig at ofre min familie for det. Det kommer jeg ikke til, sagde han blandt andet i et stort interview til Ekstra Bladet forud for årets Tour de France.

Af samme årsag har både Trine Marie Hansen og deres datter, Frida, været med på flere etaper i årets Tour de France, hvor de langs ruten har bakket ham op.

Også på Tourens anden hviledag i mandags blev noget af danskerens tid brugt i selskab med Frida, der til september fylder to år.

- Perfekt hviledag og nu klar til at give den gas i Tour de France med det bedste hold, skrev han for nylig på sin Instagram-profil til et billede af ham sammen med datteren.

Jonas Vingegaard fører verdens største cykelløb med 3 minutter og 26 sekunder ned til Tadej Pogacar.

Tour de France slutter søndag i Paris.

