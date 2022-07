Grillmad og stjernetræf: Det skete der bag de lukkede døre

(PARIS) Ekstra Bladet: 24 dage. 21 etaper. Det hele startede på scenekanten i Tivoli, for hvad der virker som lang tid siden nu.

Men Jonas Vingegaard er i den grad kommet ud over den scenekant. Når man kan prale af at have vundet Tour de France blot en lille måned senere, bliver man smørklatten midt i havregrøden. Festens omdrejningspunkt.

Internt og eksternt.

Det var præcist det, der skete bag to store, lukkede, tunge trædøre ved Den Hollandske Residens i Paris, hvor det hollandske storhold fejrede triumfen til langt ud på natten. Den gule, den grønne og den prikkede trøje.

Vingegaard? Han tog noget tidligere hjem, men det vender vi tilbage til.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Per Rasmussen

Annonce:

Når man først havde fået adgang til residensen fra gaden, trådte man ind i en gård, der var stoppet til randen med sorte SUV'er prydet med Jumbo-Visma-logoer. Bag dem hang et par bannere, og holdet kunne i hvert fald ikke skjule, at det var her, det foregik, når man befandt sig i gården.

Efter en veloverstået podieceremoni på Concorde-pladsen efter 21. etape satte holdet kursen mod de lokaler, der har været brugt til flere internationale film. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der op mod 200 inviterede på gæstelisten - herunder Vingegaards tætteste familie - Trine og Frida, sponsorer, ryttere, venner og stab.

Ekstra Bladet har fanget Mette Frederiksen i Paris, hvor hun har været med til at fejre Jonas Vingegaards sejr. Ifølge statsministeren er der meget at fejre, og der blev helt sikkert fældet tårer rundt omkring i Paris, da danskeren løb med sejren

Selv den tidligere Manchester United-træner og hollandske landstræner Louis van Gaal kiggede forbi.

Ligeså gjorde den danske statsminister.

- Det var en fejring af hele holdet. Selvom de fleste af verdens øjne er rettet mod Jonas, skal man jo huske, at det er et hold, der har præsteret, siger Mette Frederiksen til Ekstra Bladet, da hun omkring klokken 23.00 forlod forsamlingen.

- Det har været en god grillfest med familie og venner, og så har jeg ønsket ham tillykke på hele Danmarks vegne.

Annonce:

Statsministeren siger også, at der blev grædt lidt.

Naturligvis af glæde.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Da klokken havde passeret midnat, begyndte de første mennesker at pible ud.

Det var ikke alle, der havde styr på balancen. Nogle tilkaldte taxaer. Og en enkelt måtte støtte sig op ad væggen, da han på en el-cykel kørte gennem de smalle gader, som stadig var varme fra solens bagende stråler tidligere på dagen.

00.35 var det sengetid for Jonas Vingegaard, der som en af de første sagde tak for denne gang. Sammen med sin familie trillede de væk i en Jumbo-bil, og gennem ruden så han lidt træt, men glad ud.

Forståeligt.

Hvilken tur han har været på, og hvilket Tour de France han har givet det danske folk.

Han kan se frem til endnu mere fejring i den kommende uge, hvor Danmark byder ham velkommen hjem onsdag eftermiddag.

Annonce:

Her skal han køre i åben bil fra Københavns Lufthavn til Rådhuspladsen, hvorefter hyldesten fortsætter i Tivoli.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Kyllingens store dansker-dom

Her fortsætter Jonas festen

Kronprinsen hylder Vingegaard: Måske det vildeste nogensinde

--------- SPLIT ELEMENT ---------

21. etape: Merci, Jonas - med Brian Holm