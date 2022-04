Grønt lys til Vingegaard

Sidste år endte Primoz Roglic og Jonas Vingegaard som nummer et og to i Baskerlandet Rundt.

Men måske bytter de to cykelryttere fra Jumbo-Visma plads på podiet i år. I hvert fald har danskeren lov til at køre efter den samlede sejr, når etapeløbet begynder mandag.

Det siger sportsdirektør Marc Reef i et interview med holdets hjemmeside.

- Løbet er et af vores mål i foråret. Det er vigtigt for holdet. Primoz har allerede vundet her to gange. Baskerlandet Rundt passer ham godt, og han kan lide at køre her.

- Jonas får også chancen for at gå efter sejren. De kan gøre hinanden stærkere. Sidste år sluttede de som nummer et og to, men det bliver ikke nemt at gentage den bedrift. Vores hovedmål er at gå efter sejren, siger sportsdirektøren.

Danskeren fik sit store internationale gennembrud i Tour de France sidste år, hvor han endte på andenpladsen.

Tidligt i løbet var han udset som hjælper for Roglic, men sloveneren udgik efter en stribe styrt, og så greb Vingegaard selv chancen.

I år er det planen, at de to klassementsspecialister begge skal med til det franske løb som kaptajner. Det meddelte holdet i januar.

Vingegaard har kun deltaget i fire løb i sæsonen hidtil, men har allerede hentet sin første sejr. Det gjorde han i det franske endagsløb Drome Classic, mens han et par uger senere sluttede på andenpladsen i Tirreno-Adriatico efter vinderen Tadej Pogacar.

Baskerlandet Rundt begynder mandag med en kort enkeltstart på 7,5 kilometer.

En håndfuld hårde etaper med flere tusinde højdemeter venter feltet, før løbet slutter på lørdag.