Grotesk kampagne-koks: Ny sponsor er gigantisk klima-synder

Renere end ren, hvidere end hvid. Den karakteristik, som Team Sky lancerede sig selv under, da holdet trådte ind på verdensscenen i 2010, får teammanager David Brailsford og superstjernen Chris Froome svært ved at gentage med god samvittighed i de kommende år, hvis det er korrekt, at industrikoncernen Ineos bliver ny sponsor fra nytår.

Ineos er nemlig en af verdens største klimasyndere, som hvert år pumper millioner og atter millioner af tons CO2 ud i atmosfæren og dermed bidrager til den globale opvarmning.

Ifølge The Ferret, som er en skotsk platform for uafhængig, undersøgende journalistik, er Ineos den suverænt største klimasynder i Skotland i kraft af koncernens enorme petrokemiske anlæg i Grangemouth vest for Edinburgh.

Ejeren af Ineos, Jim Ratcliffe, er Storbritanniens rigeste mand. Nu vil han ifølge cyclingnews.com sponsorere verdens største cykelhold. Foto: Ritzau Scanpix.

1,6 millioner tons CO2 lukkede selskabet Petroineos Manufacturing i 2016 ud i atmosfæren, mens Ineos Chemicals og Ineos Infrastructure slap henholdsvis 500.000 og 450.000 tons ud i luften. Tallene stammer fra det skotske miljøbeskyttelsesagentur SEPA.

Ineos har 171 selskaber i 24 lande, fremgår det af koncernens hjemmeside. Et af selskaberne er en plasticfabrik i Bamble i Norge, og netop det produkt førte Team Sky kampagne imod under sidste års Tour de France.

Holdet brystede sig af at samarbejde med naturvenlige foretagender som National Geographic og Verdensnaturfonden om at bremse verdens overforbrug af plastic, som for en betydelig dels vedkommende ender i verdenshavene. Indsatsen blev kaldt ’Sky Ocean Rescue’, og holdet dekorerede dets køretøjer med sloganer som ’Turn the tide on plastic’ og ’Pass on plastic’.

Dem kunne man så stå i målområderne og studere, mens de store dieselbiler kørte i tomgang og forpestede luften med udstødningsgasser og dobbeltmoral. Det drev Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen til tasterne, og han skrev en klumme under titlen ’I er hykleriets mestre’.

'Save the rhinos' - red næsehornene. Chris Froome, som af beundrere kaldes Froomey, har i flere år haft et næsehorn afbilledet på sin racercykel. Her under Tour de France sidste år. Foto: Ritzau Scanpix.

’Atter demonstrerer holdet, at der er himmelvid forskel på det, man siger, og det, man gør. For et par år siden var det regnskoven, Team Sky ville redde. Og Chris Froome satte sig engang for at frelse næsehornet fra udryddelse ved at pryde sin Tour-cykel med et billede af et næsehorn.’

’Alt dette, mens Team Sky ruller rundt i Frankrig med Tourens uden sammenligning største bilpark og ligesom alle andre hold smider om sig med plasticdrikkedunke. Det er åbenbart kun tanken, der tæller for hykleriets mestre,’ skrev Michael Rasmussen.

Det mulige sponsorat med Ineos gør ikke Rasmussen mildere stemt.

- Hvis det her bliver virkelighed, så er det et klart eksempel på, hvor stor pengenes magt er i cykelsporten. Når det kommer til stykket, og når regningerne skal betales, så er folk ligeglade med, hvor pengene kommer fra, siger Michael Rasmussen

- Jeg er ret sikker på, at holdene også ville stå i kø for at få 100 millioner kroner i sponsorat fra Marlboro, hvis det ellers var tilladt at reklamere for cigaretter.

- Der er ingen, der har råd til at være idealister, så lad være med at fylde os med falsk idealisme, siger Michael Rasmussen.

