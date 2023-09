Grufuldt styrt: 'Det reddede mit liv'

Det var yderst ubehagelige scener, der udspillede sig på syvende etape af Vuelta a España, da hollænderen Thymen Arensman styrtede hårdt bare fem kilometer før mål.

Den 23-årige Ineos Grenadiers-stjerne fik behandling på asfalten, inden han blev fragtet til hospitalet af en ambulance.

Nu sætter Arensman ord på det voldsomme styrt.

'Mange tak for alle beskederne', skriver han på Instagram.

'Jeg er ufattelig heldig. Jeg føler en smule smerte overalt, mit hoved gør ondt, og jeg mangler en tand, men intet ser ud til at være brækket'.

'Jeg kan ikke huske, hvad der skete, og jeg vågnede på hospitalet, jeg må have været væk i et par timer. Jeg er ikke den smukkeste udgave af mig selv med sting og skader i ansigtet. Min hjelm har nok reddet mit liv'.

Meldingen fra Thymen Arensman kommer, efter at Ineos Grenadiers sent fredag aften meddelte, at hans tilstand var stabil.

Hollænderen kommer ikke til at køre mere på cykel under årets Vuelta a España, men heldigvis synes skaderne efter styrtet altså ikke at være så slemme, at Arensman har brækket noget.

Fokus er nu at komme sig efter styrtet, skriver han på Instagram.

Lørdag formiddag har Ineos Grenadiers delt et opslag på det sociale medie X, hvor en noget medtaget Thymen Arensman melder, at han er ved godt mod og tilbage på holdets hotel.

