Grusom skræk-debut: Fingerspidsen røg

Der findes de ringe debuter, der findes de deciderede håbløse - og så findes der den slags, som Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) oplevede tirsdag eftermiddag på 1. etape i Vuelta Burgos.

Den 20-årige hollænder kørte sit første løb som professionel, men han nåede aldrig at fuldføre det. Et grimt styrt 55 kilometer før målstregen kostede ikke alene Leemreize den videre deltagelse - han betalte også med spidsen af en finger.

Et øjebliks uopmærksomhed i feltet medførte, at flere ryttere røg i asfalten, og værst gik det ud over unge Leemreize.

I første omgang blev der i den spanske tv-dækning spekuleret i, at hollænderen havde mistet en del af fingeren, og få timer senere kunne Jumbo-Visma så bekræfte det triste scenarie.

VueltaBurgos



Gijs is in het ziekenhuis, waar de plastisch chirurg vanavond zijn gehavende vingertop zo goed mogelijk zal herstellen. Naar omstandigheden maakt Gijs het goed. We wensen hem sterkte en een spoedig herstel — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2020

- Gijs er på hospitalet, hvor en plastikkirurg vil genskabe hans beskadigede fingerspids efter bedste evne i aften. Gijs har det fint omstændighederne taget i betragtning. Vi ønsker ham al styrke og en hurtig bedring, skriver Jumbo-Visma på Twitter.

Det er bare få dage siden, at Leemreize blev rykket op i World Tour-truppen efter en succesfuld færd på Jumbo-Vismas akademi-mandskab.

- Det har altid været min drøm at blive en professionel cykelryttter. I de tidlige år, hvor jeg cyklede, var det endnu ikke realistisk. Men det blev bedre for hvert år, der gik, og jeg fortsatte med at tage skridt frem. Til sidste endte det med at gå hurtigt, sagde han til det hollandske medie Regio8 i sidste uge.

Desværre for Leemreize endte førstedagen som professionel altså som et mareridt, og spørgsmålet er nu, hvor længe der går, før den talentfulde hollænder igen er tilbage i sadlen. Indtil videre må han og Jumbo-Visma vente på lægernes dom.

Vuelta Burgos er det første internationale cykelløb, der afvikles efter genoptagelsen af løbskalenderen.

Første etape blev vundet af Felix Grossschartner (Bora), der satte et effektfuldt angreb ind på en bakke kort før målstregen og dermed narrede sprinterne i feltet.

