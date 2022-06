Guide til Tourspillet: Vind over vennerne

Ekstra Bladets managerekspert afslører, hvorfor kendskab til ruten og rytterne ikke er nok, hvis man skal have succes i managerspillet til Tour de France. Få de bedste råd i Ekstra Bladet Plus

Når Danmark den 1. juli lægger asfalten til starten på årets Tour de France, bliver det samtidigt startskuddet til det tilhørende managerspil på holdet.dk, Tourspillet.

Kan du spå om Touren?

Managerspillet handler i grove træk om at forudsige udfaldet af løbets 21 etaper og helst i sådan et omfang, at man gør det bedre end vennerne, kollegaerne og måske endda resten af Danmark.

Tourspillet foregår ved, at man dagligt vælger otte ryttere og kaptajn, der qua deres præstationer på den pågældende etape scorer point til ens Tour-hold.

Sådan så Tourspillet ud i 2021. Skal du være med i år?

Internettet skorter da heller ikke på forudsigelser om Tour de France og løbets etaper, men alligevel er favoritvurderinger fra ind- og udland langt fra nok, hvis man vil begå sig i Tourspillet.

Slet ikke, hvis man har ambitioner om at komme helt til tops, mener Ekstra Bladets managerekspert, Frederik Ingemann.

’Det er en forudsætning, at man har styr på etapens favoritter og outsidere, men for at lykkes, skal man kunne tænke disse informationer ind i managerspillets regler og pointsystem’, lyder det.

Netop hvordan man lykkes i Tourspillet ved eksperten alt om.

Ingemann er sluttet på podiet i managerspillet til hver af cykelsportens Grand Tours, herunder Tour de France. Så sent som i maj blev han nummer fire i managerspillet til Giro d’Italia.

Eksperten peger helt konkret på nogle af fejl, som selv de største cykelsportsentusiater kan begå i Tourspillet:

- Ofte er favoritten ikke det bedste kaptajnvalg i managerspillet. Og det er nok de færreste der ved, at forskellen på en 12. og 13. plads på etapen er større end forskellen på en 5. og 6. plads.

Ekstra Bladets managerekspert er klar til at dele sine erfaringer og anbefalinger med læserne.

Det er den slags detaljer og kneb, som Ingemann har brugt årevis på at forfine i bestræbelserne på at få en fordel i managerspillet. Eksperten er imidlertid ikke ude på at tage modet fra andre. Tværtimod.

Frederik Ingemann vil før hver etape i Tourspillet dele ud af sine anbefalinger og tips til Ekstra Bladets læsere, så de får de bedste forudsætninger for at slå konkurrenterne,

Det er dog ikke kun håneretten, som Ingemann håber at kunne hjælpe læserne med. Han har også en ambition om at spare læserne for timevis af forberedelse undervejs i Touren.

- Min opgave er at være så velinformeret om Tour de France, etaperne og rytterne som muligt, så læserne ikke behøver at bruge tid på det i sommervarmen, siger eksperten, der søger inspiration til sine valg fra alle tilgængelig kilder.

- Min fordel er, at jeg kender managerspillets dynamikker til fingerspidserne, så læserne får det maksimale ud af den tilgængelige information i Tourspillet.

Frederik Ingemanns ekspertguide til 1. etape i Tourspillet udkommer mandag i Ekstra Bladet Plus, men du kan allerede nu læse om hans overordnede strategi her.

Tour-managerspillet uden udskiftninger

Udover Tourspillet er det også muligt at dyste i Tour Manager, hvor der ikke skal skiftes dagligt. Her gælder det om at få fundet de bedste cykelben fra starten af.

Du kan få inspiration til dit eget hold ved at se managerekspertens udvalgte ryttere i Tour Manager og læse begrundelserne bag.

Held og lykke.

