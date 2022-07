Gul feber på hjemegnen

Det er muligt, at de til daglig tager det meste med en sund portion skepsis og ikke sådan lige rutter med de store superlativer i det nordvestlige hjørne af Jylland.

Men dagligdagen er lige nu sat på pause i både Thy og Salling – egnene, som den sensationelle nybagte Tour de France-vinder Jonas Vingegaard har tæt tilknytning til.

Havnen i Glyngøre blev pyntet med hyldestbannere til ære for den lokale helt. Foto: Anders Brohus

– Vi er stolte. Det er bare så fedt!, lød det igen og igen i forskellige varianter fra de lokale, som i går mødte op til sejrsfest både i fødebyen Hillerslev og i Glyngøre, hvor Jonas Vingegaard har privatadresse sammen med sin kæreste Trine og datteren Frida.

Så er der kage til alle – hyldestkage. Hillerslev, Jonas Vingegaards fødeby i Thy, holdt kæmpefest for høj og lav. Foto: Anders Brohus

- Vi var i Jelling og følge tredje etape af Touren, og vi kom hjem helt fyldt op med ’gul feber’. Og det er bare blevet mere og mere dag for dag lige siden. Jeg skulle alligevel have ny udstilling i forretningen, så jeg besluttede mig for at gøre nærmest det hele gult, fortæller en begejstret Gitte Skov, som er indehaver af alt-muligt-butikken Sammen-Surium på hovedgaden i Glyngøre.

Festtelt

Såmænd blot et enkelt stenkast fra Jonas Vingegaards hus.

Signe Meidahl Stentoft, Ane Østergaard Lynge og Gloria Schmidt Højsted deltog i fejringen på pladsen ved Hillerslev Kirke. Foto: Anders Brohus

– Jonas har ikke været ret meget hjemme i foråret, men man ved bare, det er ham, når der i den kolde tid pludselig kommer én forbi herude i susende fart og klædt i spraglet tøj. Hvis man tilfældigvis lige er ude ved vejen, er det altid ’hej Gitte’, når han flyver forbi. Han er altså bare så god en dreng, siger Gitte Skov.

I Hillerslev nord for Limfjorden var festteltet, der er opstillet på pladsen ved kirken, fyldt til bristepunktet med glade thyboer i alle aldre.

Ligesom det også var udenfor, hvor børn og forældre var i fuld sving med at male og skrive hyldest-ord til Jonas Vingegaard eller give den gas på hoppeborgen.

Anthon, Berthram og Samuel var blandt de mange, som lavede bannere til ære for vinderen Vingegaard. Foto: Anders Brohus

Blandt ikke-lokale var der sandelig også en minister – transport– og ligestillingsminister Trine Bramsen (S).

Kongelig hofleverandør

– Vi har lige været på ferie i Frankrig, og nu får vi det sidste af Tour de France med her, hvor vi er på ferie. Min bedre halvdel kommer heroppe fra, så det er helt perfekt at kunne være med til, lød det fra Bramsen.

Reni Ehlers Bjerremand Knudsen med sønnerne Aske og Lauge. En ferietur til det nordvestlige Jylland fik et afbræk med deltagelse af byfesten i Hillerslev. Foto: Anders Brohus

Torsdag bydes Jonas Vingegaard velkommen hjem til Glyngøre, hvor der er forberedt en kæmpe fest på Limfjords-byens sportsplads.

– Vi forventer, der kommer 10.000 mennesker. Det bliver så fedt, siger Svend Søe Bonde, som til daglig driver Glyngøre Shellfish, der er kongelig hofleverandør.

Men på torsdag kommer byens rigtige konge hjem.