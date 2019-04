Gul trøje kørte forkert: Fuglsang frataget podieplads

Jakob Fuglsang viser formidabel form forud for Ardenner-klassikerne, men efter en besynderlig afslutning på sidste etape af Baskerlandet Rundt blev danskeren frataget sin podieplads

Jakob Fuglsang er blevet frataget sin tredjeplads, da Emanuel Buchmann har fået samme tid som gruppen, han sad i, til trods for at tyskeren kørte forkert få meter fra målstregen. Buchmann bibeholder dermed sin plads på podiet, mens danskeren glider ned på fjerdepladsen.

Igen og igen har Jakob Fuglsang i sin lange karriere kørt sig til topplaceringer i de store, ugelange etapeløb, men sjældent har han vist sig så skarp og fokuseret som i dette forår.

Lørdag kørte han sig på podiet i World Tour-løbet Baskerlandet Rundt med en overbevisende indsats i det krævende, svært kuperede terræn omkring Eibar mellem Bilbao og San Sebastián.

At han formentlig sikrede sig den samlede tredjeplads, fordi Emanuel Buchmann i den gule trøje kørte forkert få hundrede meter fra mål, rokker ikke ved, at Fuglsang næppe nogensinde har været bedre.

Sammen med holdkammeraten Ion Izagirre, Daniel Martin og Tadej Pogacar fra UAE og Adam Yates fra Michelton-Scott strøg Fuglsang af sted i et afgørende udbrud 67 kilometer fra mål, og han satte selv på etapens næstsidste bjerg et rasende tempo velvidende, at Bora-rytteren Emanuel Buchmann i førertrøjen måtte sættes under maksimalt pres, hvis missionen skulle lykkes.

Med Izagirre i virtuelt gult og Buchmann uden hjælperyttere omkring sig bagude krøb Fuglsang op på en tredjeplads i det foreløbige regnskab, da udbryderne rundede toppen af Karakate-stigningen efter at have overvundet stejle passager med stigningsprocenter op til 16.

I dalen hen mod etapens sidste klassificerede stigning fik Buchmann to holdkammerater op, hvilket stoppede blødningen og langsomt åd sekunder af det forspring Fuglsang-gruppen havde opbygget.

De fem ryttere forude lod dog ikke chancen for den samlede sejr glide sig af hænde og øgede på ny afstanden til Buchmann-feltet, da de gav sig i kast med Asensio-stigningen. Izagirre var da fortsat virtuelt i gult, mens Dan Martin i kraft af bonussekunder hentet i en indlagt spurt var nummer to, fem sekunder foran Fuglsang.

Atter lagde Fuglsang sig forrest og trak udbruddet frem, mens Buchmann atter selv måtte tage hele sliddet bagude, da hans to hjælpere snart blev siet fra i det opskruede tempo. Dan Martin tog en tørn, men atter tog den danske Astana-kaptajn ansvaret og lagde sig forrest. Så Yates, og så atter Fuglsang.

Buchmann kæmpede indædt for sin chance og bevarede status quo, men han måtte åbenlyst snarere satse på konkurrenternes sammenbrud end sin egen overlegenhed. Det var ham umuligt at æde sig afgørende ind på Fuglsang-gruppen.

På toppen skød Martin af sted i et angreb, hvilket straks fik Fuglsang og Izagirre til at sætte efter i håb om både at sikre Astana den samlede sejr og etapesejren. Yates sprang med og hev Pocagar med, og så var Fuglsang øjensynligt pludselig i vanskeligheder. Han fik dog på nedkørslen på ny samlet gruppen.

Ind mod mål fik Buchmann kørt sig så meget ind på udbruddet, at han virtuelt skubbede Fuglsang af podiet. Yates skød af sted mod etapesejren, mens Martin og Fuglsang havde fælles interesse i at holde Buchmann mindst et minut og 32 sekunder bag sig – præcis den tid de begge var efter ham i den samlede stilling.

Det lykkedes dem, hvilket stod klart, da Buchmann og en flok andre ryttere kørte forkert i finalen. Før de fik vendt cyklerne og nåede over stregen, var Buchmanns chance for en podieplacering forpasset. Izagirre vandt løbet, mens Dan Martin blev nummer to.

