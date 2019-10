Guld-Mads håber: - Lidt kikset, hvis vi selv starter det

Mads Pedersen glæder sig til på lørdag for første gang at lufte sin nye VM-trøje - og håber på at kunne bøje lidt regler til DM

Mads Pedersen er en travl mand i disse dage.

Siden VM-gevinsten i søndags har telefonen kimet konstant, og den 23-årige Trek-Segafredo-rytter har måttet lægge øre til mange lykønskninger.

Det gjorde han også onsdag, hvor han blev fejret på Københavns Rådhus med taler af overborgmester Frank Jensen og statsminister Mette Frederiksen.

Der blev også tid til at skrive autografer til de mange fremmødte, og en enkelt rådhuspandekage blev det også til. Det kunne han sagtens tillade sig, for selv om han har haft travlt, så har han ikke glemt at træne.

- Livet går sin daglige gang, og man skal stadig huske på, hvilket arbejde man har. Og det er jo at køre på cykel. Så træningen skal stadig passes. Jeg har skam været ude, sagde han med et smil.

Københavns overborgmester Frank Jensen førte rutineret an i pandekagespisningen. Mads Pedersen holdt sig heller ikke tilbage. Foto: Philip Davali

Det har han kunnet gøre i en regnbuetrøje, selv om der endnu ikke er kommet de rigtige med Trek-Segafredos logo på. Det kommer der styr på - lige som oplevelsen måske også synker ind. For det er den ikke endnu.

- Næ, ikke endnu. Det er surrealistisk det, der er sket. Der har ikke været så meget tid til at være alene. Der sker hele tiden en masse ting. Men det kommer nok i løbet af ugen. Mon ikke det kommer på lørdag, når jeg skal køre mit første cykelløb i trøjen, siger Mads Pedersen.

Det sker nemlig allerede lørdag, når han stiller op som kaptajn for Trek-Segafredo i det store cykelløb Tour de l'Eurométropole. Det vandt han sidste sidste år og kører derfor med nummer et - et nummer, der er en verdensmester værdig

- Det bliver en sindssyg oplevelse at skulle køre mit første cykelløb i VM-trøjen. Det bliver fedt.

Michael Mørkøv var også mødt op for at hylde kollega Mads Pedersen - og for at skrive autografer. Foto: Philip Davali

Landsholdskammerat Michael Mørkøv har selv prøvet at køre i en regnbuetrøje, efter at han blev verdensmester i parløb med Alex Rasmussen. Og han håber, at Mads Pedersen vil kunne vise trøjen frem på dansk jord også.

- Vi skal finde ud af, om du kan køre DM i VM-trøjen næste år, bød Mørkøv ind.

- Ja, det skal vi lige have fundet ud af, lød det interesseret fra Pedersen.

- Jeg tror ikke, at man må. Men på banen bøjede vi den regel, fordi det var fedt at køre DM i VM-trøjen, sagde Mørkøv.

- Betyder det så at vi skal lave en kampagne. Måske et hashtag: #DMiregnbue?

- Det må være op til jer medier. Det ville være lidt kikset, hvis vi selv starter det, sagde Mads Pedersen med et stort grin.

Hvis der sidder en ildsjæl derude med mod på at igangsætte sådan en kampagne, er opfordringen hermed sendt videre.

