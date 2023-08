Guldfesten aflyst: - De får cola og chokolade

Der var knyttede næver og krammere, da det danske firekilometerhold slog den onde OL-ånd fra Tokyo i form af Italien på velodromen i Glasgow.

For anden gang på tre år er de danske drenge verdensmestre, men ifølge landstræner Casper Jørgensen, er det ikke tid til den store fejring eller fest endnu. For i morgen er der atter en dag.

- For at være ærlig skal det ikke fejres supermeget andet end med en cola og et stykke chokolade på værelset. Niklas Larsen skal køre Omnium i morgen, og Lasse Norman og Michael Mørkøv skal køre parløb senere på ugen, fortæller han til Ekstra Bladet.

Det danske firekilometerhold var bedst i alle tre runder ved årets VM. Ritzau Scanpix/Matthew Childs

Helt særlig disciplin

Umiddelbart efter triumfen var en realitet, opstod der smukke scener de danske ryttere imellem, da der blev krammet og jublet, så man næsten fik en tåre i øjenkrogen.

Annonce:

Det skyldes ifølge landstræneren bl.a. det intense, forløb holdet har haft, frem imod dagens enorme forløsning.

- Det er dér, hvor jeg synes, et holdløb er helt magisk. Du skal tænke på, at de der drenge har været sammen de sidste to måneder. Først på træningslejr og på banetræningslejr bagefter. Man kommer så tæt på hinanden. Det der med at man ikke kan gøre det alene, men at man skal vinde sammen, det gør det til noget helt særligt, når man så lykkes.

Netop kollektivet er det danske holds største styrke, forklarer Casper Jørgensen, der som aktiv rytter selv var en del af det danske firekilometerhold, han nu er træner for.

- Jeg vil sige, at det er dét, der er vores styrke. Det er det, der gør, vi kan være med imod de store nationer. Rytterne formår at skabe et niveau, hvor de vil hinanden det bedste, og hvor de prøver at gøre hinanden bedre. Så der har vi virkelig en god kultur.

Niklas Larsen skal have en god nats søvn, for i morgen skal han i aktion igen, når han i de fire forskellige discipliner, der udgør et Omnium, skal forsøge at vinde endnu en medalje til Danmark.