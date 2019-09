Guldfuglen Mikkel Bjerg sigter efter VM-hattrick

Selvtilliden fejler absolut ikke noget hos cykelrytteren Mikkel Bjerg.

Tirsdag kan stortalentet vinde VM-guld i enkeltstart for U23-ryttere for tredje år i træk, selv om han stadig kun er 20 år. Han føler sig klar til at gå efter hattricket efter et forår med skader og sygdom.

- Jeg føler, at jeg kan gå på vandet, når jeg er frisk, siger Bjerg til TV2 Sport.

Rytterne skal ud på en 30,3 kilometer lang rute, der byder på flere bakker. Bjerg har prøvekørt ruten, og arrangørerne kunne ikke have lagt den meget bedre, mener han.

- På et tidspunkt kom vi ned fra en hurtig nedkørsel, og jeg tænkte: 'Ej, det er ærgerligt, at der ikke lige er en stigning'.

- Så drejede jeg til højre, og så var der lige en stigning. Der tænkte jeg, at de nærmest har lavet ruten til mig, siger Mikkel Bjerg.

Bjergs største konkurrenter kan vise sig at blive landsmændene Johan Price-Pejtersen og Mathias Norsgaard, der begge stiller til start.

Price-Pejtersen blev i august U23-europamester, da han blandt andet slog Bjerg i kampen mod uret. Og tidligere på året var Price-Pejtersen også stærkest, da han vandt DM for U23-ryttere.

Norsgaard, der til daglig kører for det danske hold Riwal, vandt bronze ved VM i samme disciplin sidste år.

Uanset udfaldet af tirsdagens enkeltstart kan Mikkel Bjerg glæde sig over, at han allerede har skrevet under på en World Tour-kontrakt. Fra næste sæson skal han nemlig køre for holdet UAE Emirates.

Enkeltstarten begynder klokken 11.20 dansk tid. Her bliver Morten Hulgaard sendt afsted som første mand. Han er Danmarks fjerde deltager i disciplinen.

Senere tirsdag afvikles kvindernes enkeltstart, hvor Pernille Mathiesen og Louise Norman Hansen er med.

